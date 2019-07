Connect on Linked in

Han participat 49 centres escolars, s’han fet 14 tallers i 1 visita guiada

El nou pla A menjar sa! per a fomentar el consum de fruites i hortalisses i llet i productes lactis ha arribat a 9.570 alumnes de la Ribera Alta

El pla A Menjar sa! per a aquest curs 2018-2019, que fomenta el consum de fruites i hortalisses, llet i productes lactis, s’ha realitzat en un total de 49 centres escolars de la Ribera Alta que havien sol·licitat expressament participar en el mateix i ha arribat a 9.570 alumnes de primària.

S’han realitzat a més 14 tallers sobre l’alimentació en edat escolar per a 388 alumnes i 1 visites guiades en la que han participat 47 alumnes.

El pla, desenvolupat pel Institut Valencià d’Investigació i Formació Agroambiental (IVIFA) -fundació creada per LA UNIÓ de Llauradors l’any 2000- s’emmarca dins del programa de distribució de fruites i hortalisses, de llet i productes lactis en la Comunitat Valenciana per a aquest curs. Està finançat amb fons públics provinents de la Unió Europea, del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

L’objectiu principal del pla és el foment del consum de fruites i hortalisses, llet i productes lactis, entre l’alumnat d’edats primerenques, així com millorar els seus hàbits alimentaris cap al consum de productes més saludables i, al mateix temps, conscienciar als menors de la importància de consumir productes locals i produïts mitjançant fórmules mediambientalment sostenibles i respectuoses amb el medi ambient, pretenent-se implicar també a pares, mares i col·lectiu educatiu.

En aquesta edició s’han repartit més de 231.000 kg de fruita de temporada a granel i en IV gamma (cireres, nispros, taronges, prunes, bresquilla i albercoc) i hortalisses (carlotes), 19.000 litres de suc de taronja, 37.000 litres de llet pasteuritzada i 43.000 kg de iogurt natural. Tots els productes han sigut de la Comunitat Valenciana i la major part d’ells eren ecològics i emparats en marques de qualitat.

Paral·lelament al repartiment s’han fet múltiples activitats complementàries com a xarrades sobre el balafiament dels aliments dirigides al professorat, alumnat, AMPAS i famílies en centres de tota la geografia; tallers per a alumnes sobre l’alimentació en l’etapa escolar; jornades de sensibilització en la UPV, UJI i UMH i visites guiades per a alumnes a explotacions agràries, centres de manipulació i condicionament de fruites i verdures, parcs naturals, etc.

Com a material de suport al pla s’ha dissenyat un cartell promocional d’adhesió per als centres escolars que participen, un díptic informatiu per a les famílies amb consells per a millorar l’alimentació, jocs manuals i retallables per a l’alumnat, tasses de fibra de blat reutilitzables i biodegradables, imants i un quadern informatiu per al professorat.

En l’edició d’enguany s’ha creat així mateix una cançó promocional del Pla, amb el nom “Tasta la Vida”, creada pel grup musical d’Alcoi, El Diluvi,- i que ha servit per a participar posteriorment en un concurs-lipdub per als centres escolars, el premi del qual ha estat una estada en un centre d’agroturisme de la Comunitat Valenciana.