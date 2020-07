El nou Pla de Formació Professional ha aconseguit el 14% de tots els fons estatals

Connect on Linked in

Incorpora cicles formatius en biofarmÀcia, robòtica o aeronàutica

S’ha presentat el ‘Pla de la Formació Professional valenciana per al creixement econòmic i l’ocupabilitat’ en el nostre territori.

Aquest pla és una aposta conjunta i coordinada entre el Ministeri d’Educació i Formació Professional i la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, que situa a la FP com a eina de reconstrucció econòmica i social, com un element important per a enfortir el teixit productiu valencià en l’actual context provocat per la COVID-19 i per a promoure de forma decidida la formació de personal qualificada amb una alta ocupabilitat.

El conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha recalcat que el Pla de Formació Professional, que es posarà en marxa al setembre.

Ximo Puig destaca que la Comunitat Valenciana és la segona que més recursos ha aconseguit gràcies a la qualitat dels projectes presentats i que només el pròxim curs tindrà una assignació de 37 milions d’euros.