El nou projecte “Burjassot per la igualtat” anima als joves a crear vídeos en TikTok per a conscienciar i lluitar per la igualtat de gènere

Conscienciar i lluitar per la igualtat de gènere. Aquesta és la premissa primordial que l’Ajuntament de Burjassot posa en valor en totes i cadascuna de les accions que duu a terme en el municipi. En aquesta ocasió, aquest és el fil conductor del nou certamen que el Consistori, des de la Regidoria d’Igualtat i Feminisme, dirigida per l’Alcalde del municipi, Rafa García, de la mà de Espai Dóna, el servei municipal d’atenció integral a les dones, ha posat en marxa i que tindrà com a protagonista a la xarxa social TikTok.

Des de l’Ajuntament s’ha presentat la campanya “Burjassot per la Igualtat”, un certamen que insta la ciutadania a la creació de vídeos en la plataforma TikTok; certamen que s’enquadra dins de la iniciativa nacional pel 8 de març, Dia Internacional de la Dona, i en la qual participaran nombroses localitats.

Així, amb l’etiqueta #Burjassotporlaigualdad, s’anima als joves a realitzar els seus vídeos en TikTok; vídeos que es podran enviar fins al 10 de març després d’haver emplenat el formulari d’inscripció ACÍ. En el citat enllaç també es poden consultar les bases del concurs que té dos premis, un de 200€ per al guanyador i un altre de 100€ per al segon classificat. A més, els vídeos guanyadors, que es donaran a conéixer el 16 de març, competiran també a nivell nacional, optant a un premi de 500€. Aquest guanyador es donarà a conéixer el 25 de març.

Per a participar serà necessari que la persona participants viva, estudie, treballe o siga nascuda a Burjassot i no és necessari disposar d’equips professionals, bastarà amb un mòbil i una bona història que contar que tinga com a temàtica la lluita per la igualtat de gènere: igualtat en l’esport, en el món laboral, en les tasques domèstiques, denúncia de relacions tòxiques, apoderament, etc…La duració màxima dels vídeos serà d’un minut i es poden utilitzar totes les possibilitats creatives que proporciona TikTok. Una vegada gravat el vídeo, tan sols cal pujar-lo a la citada xarxa social amb l’etiqueta #Burjassotporlaigualdad.

L’objectiu de la convocatòria és l’estímul de la capacitat creativa de la ciutadania de Burjassot, alhora que es potencia la reflexió i la conscienciació per la igualtat de gènere en totes les edats i, especialment, entre els joves, usuaris de TikTok d’una manera activa.

La iniciativa que es desenvoluparà a Burjassot s’enquadra dins del projecte nacional “Rodant per la igualtat”, que es fa càrrec de les Bases de participació i dels premis que s’entreguen. Aquest projecte aglutina nombrosos certàmens locals similars amb la mateixa temàtica, la igualtat de gènere, que sumaran forces amb l’objectiu comú de la conscienciació per la igualtat i la lluita contra el masclisme.