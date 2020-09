El nou sistema de recollida de trastos i mobles de Paiporta triplica la capacitat dels mitjans municipals

Print This Post

Des de la seua entrada en vigor a finals de juny, ESPAI ha arreplegat 80.500 quilos de residus, és a dir, 1.789 al dia





La posada en marxa del nou sistema de recollida de trastos i mobles de Paiporta per dies i àrees concretes ha permés triplicar la capacitat dels mitjans municipals. De fet, des de la seua entrada en vigor, el passat 29 de juny, s’han arreplegat 80.500 quilos de trastos en 45 jornades, és a dir, 1.789 quilos al dia, pels 668,7 quilos al dia que permetia el sistema anterior. Les xifres proven que el nou sistema funciona gràcies a la col·laboració de la ciutadania que, en línies generals, respecta les normes establertes per a fer més eficient la recollida d’aquest tipus de residus.



El nou sistema impulsat per l’Ajuntament estableix dies i zones concretes per a la retirada ordenada de trastos i mobles. Així, es va realitzar a finals de juny una campanya informativa per a donar a conéixer la nova mecànica, en què es dividia el poble en dos meitats a partir del barranc de Xiva: A la zona Sud, la recollida s’establia els dilluns i dimecres, mentre que a la zona Nord, el camió passa dimarts i divendres.



En tots els casos, s’ha de donar avís previ a l’empresa pública ESPAI en el telèfon 961950185 i dipositar els trastos i mobles al costat dels contenidors i fora de les voreres, per a no impedir la circulació a peu.



Dos mesos després de l’entrada en vigor del sistema, i amb els mateixos mitjans tècnics (un camió) i humans, i un dia menys de recollida (els quatre actuals front als cinc del sistema anterior), s’ha aconseguit triplicar la capacitat de recollida.



Operaris i operàries d’ESPAI acudeixen a les zones acordades amb les persones que han telefonat i avisat prèviament a l’empresa. Els avisos són tan nombrosos que s’està donant torn a 15 dies vista. L’absència quasi total de trastos als carrers denota també la responsabilitat i el civisme de bona part de la ciutadania. D’acord amb les ordenances municipals, la sanció per incompliment d’aquestes normes pot arribar als 750 euros.

Recollida per a comerços



La millora en l’eficiència del sistema de recollida permet a l’Ajuntament recollir el triple de trastos amb un dia menys de treball, els dijous, jornada que es destina a ajudar als comerços locals en el reciclatge de cartró.



Així, s’ha posat en marxa un sistema per a l’arreplegada de cartró porta a porta per a negocis locals que es troba en fase de desenvolupament amb 10 comerços, i que s’ampliarà en breu a la resta de negocis interessats.

A més, ESPAI també contribueix a evitar els desbordaments dels contenidors de reciclatge instal·lats en l’actualitat a la localitat, i tant les treballadores i treballadors a peu de carrer com els operaris i operàries del camió de recollida actuen sobre el fem que es troba fora dels contenidors de plàstic, vidre i cartró.