El número dos de Compromís en la Barraca d’Aigües Vivas i germà de l’alcaldessa, amenaça als ciutadans de la Barraca dient que per culpa de l’Associació de Veïns i del PP, hauran de pagar gual

Paco Almunia que alhora és un dels diversos usuaris del garatge de l’alcaldessa, amenaça en Facebook que si ella paga, pagaran també la resta de veïns.



Des del Partit Popular veiem horroritzats una conducta que pot fregar amb la prevaricació ja que les dues primeres autoritats deixen clar que són conscients que estan infringint les ordenances al no tindre l’autorització de Gual. Verónica Almunia a més reconeix a un mitjà de comunicació saber que, altres veïns incompleixen l’ordenança i els amenaça que també hauran de pagar. Fan a més culpables a la resta de ciutadans usant-los com a escut per a seguir amb la seua infracció que dura ja més de 5 anys, segons els veïns, i anuncien que esperen que això passe perquè si no tots hauran de pagar, deixant clar que són coneixedors de més infractors.



Els Populars demanem que se sancione a l’alcaldessa i que no puga fer ús de l’entrada del garatge fins que demane la seua placa de gual i complisca amb l’ordenança com qualsevol veí.



A més si aquestes autoritats són conscients que algú incompleix la llei que no amenacen i que li denuncien.

Demanarem a l’ajuntament que es depuren responsabilitats i que l’alcaldessa deixe de governar incomplint les ordenances i damunt amenaçant a l’Associació de Veïns, als veïns i al principal partit de l’oposició.



Una alcaldessa no pot governar al marge de les ordenances i ha de donar exemple a la resta de ciutadans.