El Oceanogràfic aconsegueix reproduir per primera vegada al cavallet marí de musell llarg

El Hippocampus guttulatus està inclòs en el Catàleg Espanyol d’Espècies Amenaçades i la seua cria al mig controlat es considera tot un èxit per a la seua conservació

El Oceanogràfic de València ha aconseguit una nova fita en aconseguir reproduir per primera vegada 30 cavallets marins de musell llarg (Hippocampus guttulatus) en les seues instal·lacions. Es tracta d’una espècie present en les costes europees i inclosa en el Catàleg Espanyol d’Espècies Amenaçades, per la qual cosa la seua cria al mig controlat es considera tot un èxit per a la conservació.

La complexitat de desenvolupar aquest cavallet marí en un aquari resideix en la dificultat de l’aparellament i, sobretot, en la supervivència dels nounats. Els animals precisen d’uns requeriments especials quant a temperatura i modificació dels paràmetres de l’aigua, alimentació i tipus d’aquari.

A més, l’experiència i el coneixement previ de l’equip de Peixos del centre valencià a reproduir altres espècies de cavallets marins -com el Hippocampus abdominalis o el Hippocampus reidi- ha fet possible que el projecte haja sigut tot un èxit.

De moment, les trenta cries es troben en l’àrea de Quarantena del Oceanogràfic a l’espera que augmenten de pes i grandària per a així poder traslladar-les a un dels aquaris de la instal·lació de Mediterrani a la vista del públic.

Amb això, el Oceanogràfic se suma al Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) de Vigo i a l’Aquari de la Universitat de Múrcia a aconseguir desenvolupar aquesta espècie amenaçada i vulnerable.

Cavallets d’ascendència gallega

Les cries van nàixer de dos exemplars cedits per l’Institut d’Investigacions Marines (CSIC) de Vigo Oceanogràfic de València i formaven part del “Projecte Hippocampus”. Un estudi d’investigació pioner i centrat en la cria i recuperació de les poblacions naturals del cavallet marí de musell llarg i del cavallet marí comú (Hippocampus hippocampus) del litoral espanyol.

Projectes de conservació i repoblació en el medi natural

L’experiència del Oceanogràfic en la reproducció del cavallet marí de musell llarg farà possible, en un futur, la recuperació i repoblació d’aquests animals en la zona del Mediterrani, on habiten dues espècies: el Hippocampus guttulattus i el Hippocampus hippocampus.

Entre els projectes de conservació que duu a terme la Fundació Oceanogràfic es troba el conveni de cooperació amb l’ONG Associació Ambiens per a la realització d’accions de conscienciació, sensibilització i investigació dels cavallets marins i donar suport al Projecte Seahorse amb el qual es busca la difusió entorn del desconeixement de l’estat d’aquests animals en la Comunitat Valenciana i, finalment, la seua reproducció i posterior introducció en l’entorn natural.

La dansa com a festeig

El disseny vertical del tanc “Reservorio genètic de la Mar Menor” del Oceanogràfic ha facilitat el festeig de l’espècie, que es caracteritza per la dansa en la qual el mascle i la femella entrellacen les seues cues i naden de manera ascendent en la columna d’aigua.

D’ací la importància que l’aquari dispose d’una profunditat adequada per a facilitar el ritual d’aparellament.

El mascle és qui s’embarassa

El procés de gestació del cavallet marí és molt curiós. La femella compleix un paper significatiu en el procés de gestació, perquè són elles les que depositen els ous en el sac dels mascles, sent aquests últims els que gesten i expulsen a les cries.