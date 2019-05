El Oceanogràfic inicia en el Museu de la Ciència de Múrcia la seua exposició itinerant ‘Àtoms sota l’aigua’

Connect on Linked in

Una vintena d’espectaculars fotos mostra la relació dels animals de l’aquari valencià amb la Taula periòdica

El Museu de la Ciència i l’Aigua ha obert hui al públic l’exposició ‘Àtoms sota l’aigua’, produïda pel Oceanogràfic de València i dirigida pel divulgador científic Manuel Toharia, en la qual es relaciona la Taula periòdica dels elements químics amb belles imatges dels animals i plantes de l’aquari valencià.

L’exposició, que es podrà visitar fins al 22 de setembre, ha sigut presentada als mitjans per Maribel Parra, directora del Museu; Mercedes Calabuig, vicepresidenta de la Fundació Oceanogràfic; Manuel Toharia, assessor científic del Oceanogràfic; i Jesús Francisco Pacheco, regidor de Cultura de l’Ajuntament de Múrcia.

Mercedes Calabuig va explicar que ‘Àtoms sota l’aigua’ és la primera exposició itinerant del Oceanogràfic que fa el seu primer pas a Múrcia, perquè la Regió és una zona preferent per a l’aquari, per la seua proximitat i perquè es tracta de la cinquena comunitat autònoma en nombre de visitants, quasi 29.000 l’any 2018.

Calabuig va destacar que els zoos moderns han d’utilitzar el gran públic que reben per a ser altaveus del mar i sensibilitzar i conscienciar a la societat sobre els grans problemes que tenen els oceans com la contaminació acústica, plàstica, sobrexplotación de la pesca, etc.

Per part seua, Toharia va fer un recorregut pels panells que exhibeixen animals i plantes del Oceanogràfic i la seua relació amb alguns elements químics, davant l’atenta mirada d’un grup d’escolars que va poder escoltar de primera mà les explicacions d’aquest expert.

“Es tracta d’una selecció de 20 fotos espectaculars, a les quals hem assignat un element concret de la taula periòdica per ser el més freqüent, el més important o per una característica en concret”, va subratllar Toharia.

SANG BLAVA I BOCA LUMINESCENT

Així, va detallar que el cranc casserola (també conegut com a cranc ferradura) té assignat el coure, ja que aquest element, en lloc del ferro, apareix en la seua sang conferint-li un color blau; o que el peix pinya destaca per la seua vinculació amb el wolframi, el metall més pesat dels 45 bioelements que estan presents en els éssers vius, i que es troba en uns bacteris presents en aquest animal, donant-li luminescència en obrir la boca.

En definitiva, va resumir Toharia, “és un homenatge a la Taula periòdica, als elements químics, al conjunt del mar que és on la vida va nàixer, on la vida existeix i gràcies al qual la vida podrà sobreviure algun dia, sinó continuem contaminant-lo”, va postil·lar.

El químic rus Dimitri Mendeleiev va publicar en 1869, per primera vegada en la història de la ciència, una classificació ordenada per pes i afinitat química dels àtoms coneguts en la seua època. La transcendència d’aquell treball va ser tan considerable que hui, 150 anys més tard, l’ONU ha declarat a 2019 com a Any Internacional de la Taula periòdica dels Elements Químics.

El Oceanogràfic de València i el Museu de la Ciència i l’Aigua de Múrcia s’associen a aquesta commemoració amb l’exposició ‘Àtoms sota l’aigua’, produïda per AVANQUA-OCEANOGRÀFIC i dirigida per Manuel Toharia, que mostra en imatges espectaculars de gran grandària l’estreta relació existent entre diversos éssers vius de l’aquari valencià i alguns elements químics molt determinats.

L’exposició tracta de correlacionar una efemèride d’enorme transcendència científica amb la vida animal tal com es manifesta en el gran aquari valencià.

Tots els éssers vius contenen només 11 àtoms que els són comuns. La resta d’àtoms, fins a 42 bioelements, només el comparteixen alguns animals o plantes. En aquesta mostra el que es vol explicar és la importància d’aquests i d’altres elements de cara a certes característiques molt concretes de determinats éssers vius.