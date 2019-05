El Oceanogràfic obté la certificació de la seua petjada de carboni

Connect on Linked in

L’aquari valencià es converteix en el segon en el món a registrar la seua excel·lència en la gestió del principal indicador mediambiental

El Oceanogràfic de València ha aconseguit certificar la seua petjada de carboni en el seu màxim abast (1, 2 i 3), el principal indicador mediambiental d’una activitat econòmica, amb el que acredita les seues pràctiques en favor de la sostenibilitat mediambiental en superar tots els requisits de la norma ISO 14064-1.2006 i es converteix, així, en el segon aquari del món a obtindre aquest títol, després de l’Aquari de Sevilla, també gestionat pel grup Global Omnium.

Per a aconseguir la certificació, el Oceanogràfic de València ha desenvolupat una estratègia de sostenibilitat d’acord amb els objectius de desenvolupament sostenible de l’ONU ( ODS 13 i 14) basada en inversions per a la millora de l’eficiència energètica, la seua decidida aposta per la substitució dels plàstics d’un sol ús i altres elements que, a més del perjudici directe per a oceans i mars, no són representatius del model d’economia circular i descarbonizada, que el centre, que forma part de la Ciutat de les Arts i les Ciències, està implantant com a referent de la seua estratègia de sostenibilitat.

El certificat de verificació de les emissions de gasos efecte d’hivernacle emés per AENOR, d’acord amb els requisits de la norma abans citada, ha comportat al seu torn la inscripció en el Registre Oficial del Ministeri de Medi Ambient i Transició Tecnològica amb el número de registre 2018_00_A537

OCEANOGRÀFIC de València, amb més de 20,5 milions de visitants, és l’element més rellevant de la Ciutat de les Arts i els Ciències i el centre més visitat de la Comunitat Valenciana. Gestionat per Avanqua, pertanyent a Global Omnium, el Oceanogràfic és l’aquari més gran d’Europa en el qual es representen tots els ecosistemes del planeta. L’objectiu final és que el Oceanogràfic contribuïsca al coneixement i la conservació del medi ambient marí, proporcionant als nostres visitants una experiència única, enriquidora i atractiva.

FUNDACIÓ OCEANOGRÀFIC de València naix amb l’objectiu d’ampliar la missió de l’aquari, complementant-la amb el desenvolupament d’iniciatives de responsabilitat social i ambiental que impregnen l’esperit i el treball realitzats.

SOBRE el GRUP AVANQUA. Integrat per Global Omnium, l’Aquari de Vancouver (el Canadà) i Ket Gestió des d’agost de 2015 es converteix en principal accionista del projecte NOU OCEANOGRÀFIC de València amb dos objectius principals: actuar com a pol d’atracció turística cap a València i ser un centre científic que es preocupa per la conservació, investigació i divulgació de la vida marina.