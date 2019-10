El Oceanogràfic solta deu tortugues autòctones en l’Albufera

Connect on Linked in

Els quelonios van nàixer en la piscifactoria del Palmar de la Conselleria d’Agricultura i Transició Ecològica i han sigut criats en la nacedora i el llac de nenúfares del Oceanogràfic.

La Fundació Oceanogràfic ha soltat aquest matí deu exemplars de tortuga d’estany (Emys orbicularis) en el Tancat de Milia de Sollana, al Parc Natural de l’Albufera, amb la finalitat de repoblar l’aiguamoll valencià i reforçar el número d’aquesta espècie autòctona de tortuga en una acte divulgatiu en el qual ha participat alumnes del CEIP López Marco de Sollana, l’alcalde de la localitat, Vicent Codoñer i el regidor Paco Felip, regidor de Medi Ambient.



Els quelonios, nascuts en la piscifactoria del Palmar, el Centre Experimental de Cultiu de Peixos de la Conselleria d’Agricultura i Transició Ecològica, han sigut criats i engreixats en l’ARCA de la Mar de la Fundació Oceanogtràfic, dins del programa de reproducció i introducció de les Emys que impulsa la citada conselleria.



Després d’un any de preparació, les joves tortugues estan llestos per a sobreviure en el medi natural, on han sigut depositats després d’un acte en el qual l’equip d’Educació del Oceanogràfic, gestionat per Avanqua, del grup Global Omnium, ha impartit una sessió pràctica a l’alumnat del CEIP López Marco de Sollana, en la qual s’ha explicat com identificar a les tortugues autòctones valencianes (tortuga d’estany i tortuga de rierol) i com diferenciar-los d’altres espècies invasores com les tortugues de florida, del gènere Trachemys, Pseudemys o Graptemys.



L’alumnat ha rebut unes fitxes en les quals han anat anotant les característiques -pes i mesura- dels deu animals. Posteriorment, els xiquets i xiquetes han decidit posar-los els següents noms a les tortugues: Juanlu, Memin, Emilia, Rebel, Solar, Palmera, Pitufina, Kasia, Regordeta, Minipalmin, Roberto, Tortu i Closca.



Finalment, s’ha procedit a la solta dels 10 tortugues que ha consistit a depositar-los en una “platja” de terra i canyes preparada pel personal del Tancat de Milia. Per grups, els escolars s’han acomiadat pronunciant el nom de cada tortuga, que, de manera instintiva, s’han dirigit a l’aigua.

Les tortugues tortuga porten incorporat un microxip, com els empleats en els gossos domèstics, perquè, quan siguen trobades de nou, el personal del Tancat de Milia puga identificar-les i conéixer com han evolucionat. Aquest sistema permet identificar als exemplars posteriorment, com ha ocorregut amb nou de les deu tortugues soltades en 2017 en la mateixa zona.



El Tancat de Milia

La zona triada per a la reintroducció d’aquests exemplars és l’aiguamoll del Tancat de Milia, situat en el Parc Natural de l’Albufera, un espai construït per Acuamed i gestionat per l’empresa Pavagua Ambiental, amb l’objectiu de transformar arrossars tradicionals en infraestructures sostenibles. Des de 2014, els treballs de manteniment i vigilància dels filtres verds han permés la millora de la qualitat de les aigües i amb això, l’augment de la biodiversitat d’aquest espai natural.