El Oceanográfic s’uneix a la Coalició Mundial “Units per la Biodiversitat”

L’aquari Oceanográfic i la seua Fundació se subscriuen a la promesa comuna “#UnitedforBiodiversity”, al costat de més de 100 institucions i organitzacions de tot el planeta, per a crear consciència sobre la crisi de la naturalesa.

Després dels anuncis dels aquaris de Saragossa i Barcelona, Oceanogràfic es converteix oficialment en el tercer aquari d’Espanya en la Coalició, també secundada pel Museu d’Història Natural de Madrid i el Parc de les Ciències de Granada.

El Oceanográfic de València s’enorgulleix de sumar-se a la Coalició Mundial “#UnitedforBiodiversity”, com a exemple més de la trajectòria coherent de l’aquari i la seua Fundació per a la conservació, difusió i investigació sobre el medi marí.

Llançada pel Comissari de Medi Ambient de la UE, Virginijus Sinkevicius, la Coalició ha fet una crida a tots els parcs nacionals, aquaris, centres d’investigació, jardins botànics, zoològics, museus d’història natural i ciència de tot el món perquè s’unisquen a les seues forces i donen la veu en la naturalesa. “Estem en una emergència, ja que la Ciència ens adverteix d’un milió d’espècies en risc d’extinció”, ha afirmat.

El Oceanográfic se subscriu a la promesa comuna de la Coalició afirmant que “les nostres col·leccions mostren la diversitat de la vida en la terra. Els nostres programes de conservació ajuden a conservar animals i plantes en perill d’extinció. Els nostres programes d’educació subratllen la importància de la naturalesa per a la nostra existència”, afirma Eduardo Nogués, director general.

Com a signataris, el Oceanogràfic dóna suport a la iniciativa de la Comissió Europea d’abordar una acció mundial decisiva per a detindre la pèrdua de biodiversitat i, per tant, “demanem a tots els governs nacionals, regionals i locals que prenguen mesures urgents, així com “a tots els líders empresarials perquè reconeguen la seua dependència i impacte en la naturalesa i es comprometen amb la sostenibilitat”, assenyala Nogués. De la mateixa manera, aquest compromís porta a demanar als nostres visitants que alcen la veu per la naturalesa.

La Coalició Mundial Units per la Diversitat Biològica es presenta en un moment crucial abans de la Reunió de la CoP15 del Conveni sobre la Diversitat Biològica que se celebrarà en 2021 a la Xina. Durant aqueixa reunió, els governs de tot el món treballaran junts per a acordar un nou i ambiciós marc mundial de biodiversitat, tan necessari com l’Acord de París centrat en la urgència climàtica.

“Com la naturalesa ens necessita com mai abans, animem a tots els nostres socis a Espanya i més enllà a unir-se al moviment”.

https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/coalition/index_en.htm

L’acció i el compromís del Oceanográfic

Es tracta d’un compromís addicional del Oceanográfic en la seua línia per a promoure la consciència de la societat sobre la necessitat d’afrontar, cadascun dins dels seus mitjans d’acció, els greus problemes als quals s’enfronta el planeta i l’amenaça constant que representa la biodiversitat.

El Oceanográfic i la Fundació Oceanográfic treballen per a conservar diverses espècies i ecosistemes indígenes en múltiples regions del planeta, amb projectes d’alt valor per a la biodiversitat i per a ampliar el coneixement de les seues espècies i hàbitats a través d’investigacions aplicades que es tradueixen en la millora d’ecosistemes, principalment marins, tractant de conéixer i reduir les seues principals amenaces.

Línies de treball

El Oceanográfic contribueix a la conservació de la flora i fauna autòctona a través de múltiples línies de treball de conservació en col·laboració amb el Ministeri d’Agricultura, Desenvolupament Rural i Emergència Climàtica i ocasionalment amb el Ministeri de Transició Ecològica.

També desenvolupa el projecte Llac Viu amb el qual contribuir a la biodiversitat local en col·laboració amb la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i millorar la seua visibilitat per als ciutadans amb espècies autòctones i la integració d’altres des de l’entorn natural que vénen a visitar.

Contribueix a l’estudi i conservació d’espècies marines i ecosistemes al Mediterrani i altres àrees del planeta, fins i tot des d’ambients polars fins a tropicals.

Educa a diverses generacions de la societat en valors ambientals i en el coneixement directe i estret dels animals i la naturalesa com a vehicles per a la difusió dels valors ambientals de sostenibilitat i respecte pel planeta.

Desenvolupa accions en el camp per a la neteja de les mars i platges, sensibilitzant sobre la necessitat de la seua atenció i protecció, l’ús responsable dels recursos, així com les principals amenaces per a la biodiversitat.

Realitza i promou la investigació en animals com a amfibis, tortugues, cetacis gràcies a la proximitat i accessibilitat que permeten les nostres instal·lacions, els recursos que ofereix l’aquari i la col·laboració voluntària dels nostres animals, accedint a un coneixement que d’una altra manera no podria obtindre’s.

El Oceanográfic de València és un repositori de centenars d’espècies que contribueix a la seua supervivència i així assegura i valora la biodiversitat del planeta.