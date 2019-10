El Pacte d’Alcaldies pel Clima i l’Energia involucra a la ciutadania en el desenvolupament sostenible de Mislata

Connect on Linked in

La iniciativa impulsada per la Diputació de València es presenta com un nou programa de participació ciutadana i de protecció mediambiental, que busca involucrar als agents cívics en el desenvolupament sostenible per a “assumir la responsabilitat col·lectiva i ajudar a sensibilitzar per a estalviar recursos naturals”, segons va explicar el regidor de Projectes Europeus i Innovació, Martín Pérez.

El centre sociocultural La Fàbrica va acollir la sessió de Pacte d’Alcaldies pel Clima i l’Energia, un programa que busca involucrar a la ciutadania en el coneixement i conscienciació d’idees que fomenten la cura del planeta, a través del descens de consum energètic i col·laborar a frenar els efectes del canvi climàtic. A l’acte es van sumar representants de l’àmbit educatiu i de l’associacionisme veïnal.



La sessió va comptar amb una introducció del regidor d’Innovació, Projectes Europeus i Objectius 2030, Martín Pérez, així com la presència dels regidors Ximo Moreno i Lola Hortelano. Pérez va aprofitar per a exposar la necessitat de “continuar promovent el diàleg i el consens social en aquells assumptes d’importància, per a sumar idees i continuar millorant la nostra ciutat, sobretot en tot allò que tracte de reduir el consum de recursos naturals, millorar la sostenibilitat econòmica i mediambiental de Mislata, alguna cosa en el que ja estem treballant amb excel·lents resultats”.



En la sessió divulgativa van tindre un paper destacat els tècnics municipals, que van analitzar el punt en el qual es troba la ciutat respecte als objectius mediambientals que s’estan fixant des del marc europeu. Posteriorment, es van asseure a analitzar per grups els panells d’objectius i van anotar propostes a dur a terme per a reduir el consum de recursos energètics i amb això col·laborar a alentir els efectes sobre el clima.



Amb aquesta iniciativa, “estem dissenyant una nova manera de fer política, partint de la innovació social, de la participació; aquesta sessió ha servit per a seleccionar mesures de desenvolupament sostenible que podem posar en marxa aquest mateix any, i fer un seguiment per part de la ciutadania d’una forma transparent i democràtica”, va assenyalar Pérez en finalitzar la jornada. La participació en aquestes sessions segueix oberta des de l’oficina tècnica de desenvolupament del Pacte d’Alcaldies.