El padró municipal de València atén 500 persones en dos dies

Des de la reobertura de l’atenció presencial del Servici de Padró en les dependències de la plaça de l’Ajuntament, s’han atés, entre dijous i divendres, al voltant de 500 compareixences personals. Així ho ha informat hui el regidor d’Informació i Defensa de la Ciutadania a l’Ajuntament de València, Ramón Vilar, qui ha anunciat que el dilluns dia 6 «es procedirà a la reobertura de l’atenció presencial de padró, en les dependències de Tabacalera, una vegada condicionats els espais amb les pertinents mesures de seguretat».

Ramón Vilar ha explicat que l’Ajuntament atén, mitjançant cita prèvia. Aquells usuaris que requerisquen l’atenció presencial per no poder utilitzar la seu electrònica. Així, ha explicat: «s’està duent a terme aquest servici, atés l’estricte compliment de normes de seguretat d’aforaments màxims i distància mínima interpersonal, per respecte al treball i salut, tant dels nostres treballadors/as públics com de la ciutadania que usa el servici».

Segons ha manifestat el regidor, «és fàcilment comprensible que durant els primers dies es formen cues perquè l’aforament en les dependències on es presta el servici és limitat per raons de seguretat sanitària». «Complim amb les exigències i normes de seguretat amb l’objectiu de garantir la distància interpersonal i, és comprensible, que no puguen accedir més del màxim nombre de persones establit pels servicis municipals», ha afegit.

A més, ha recordat que s’ha establit la cita prèvia amb la finalitat d’evitar al màxim les cues i més molèsties a la ciutadania. Ramón Vilar també ha posat l’accent que «l’Ajuntament està complint i continuarà fent-lo amb aforaments i distàncies de seguretat».

D’altra banda, Ramón Vilar ha puntualitzat que l’Ajuntament va mantenir l’atenció presencial per a l’emissió de certificats o claus electròniques durant el confinament, entre altres coses, perquè es poguera accedir a Padró, per seu electrònica. En concret, des del 12 de març, data en la qual va finalitzar l’atenció presencial a la ciutadania amb motiu de l’aplicació de l’Estat d’Alarma per a afrontar la pandèmia generada per la Covid-19, fins al 21/06/2020, data de la finalització d’aquest, la gestió padronal realitzada telemàticament per la ciutadania, amb suport telefònic a vegades, ha comptabilitzat 3.233 altes, 1.496 canvis de domicili, la qual cosa suposa 7.729 moviments padronals. Així mateix, s’han registrat un total de 47.860 certificats, en concret 44.784 per WebService i 3.076 manuals.

Cal recordar que per a facilitar aquestes gestions que requereixen la identificació i signatura electrònica (certificat digital), es va habilitar l’atenció presencial en l’Oficina d’Informació i Registre de Casa Consistorial d’aquest servici, que va oferir 4.458 cites prèvies per a l’obtenció de certificats digitals per la ciutadania en el mateix període de temps.

Per tant, destaca Ramón Vilar «no ha existit interrupció en la prestació del servici de gestió padronal en cap moment de la vigència de l’estat d’alarma, realitzant-se les gestions telemàtiques, excepte errors o necessitat d’esmena de documentació, en el mateix dia de la seua sol·licitud per la ciutadania».

Finalment, Ramón Vilar ha manifestat el seu agraïment al personal que presta el servici i a l’esforç de la Policia Local que està realitzant el control d’accessos, no sols per al Servici de Padró, sinó d’altres atencions presencials com a Registre, G.T.I., Servei de Certificació Digital, etc.