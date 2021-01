El Palau de Congressos de Valéncia cedirà les seues instal·lacions per afavorir la donació de sang

Connect on Linked in

Emiliano García assegura que la col·laboració amb Associació de Donants de Sang de la Província de València contribuirà a la conscienciació ciutadana



El Palau de Congressos de València i l’Associació de Donants de Sang de la Província de València (ADSPV) han signat un conveni de col·laboració “amb l’objectiu d’impulsar la donació de sang entre la població valenciana, incrementar la sensibilització de la ciutadania i afavorir el compromís social de totes dues entitats”, ha explicat el president de l’organisme municipal, Emiliano García, qui ha precisat que en virtut d’este acord el Palau cedirà les seues instal·lacions per tal que es realitzen les campanyes de donació.



“Este acord dóna continuïtat a la tasca realitzada al costat de l’associació durant els mesos de pandèmia i obri una nova via de col·laboració per fer extensiu el treball solidari, encara més necessari en estos temps. D’esta manera, l’equip del Palau de Congressos fa un pas més en el seu compromís amb la societat”, ha indicat.



Així mateix, este conveni reflecteix el propòsit ferm del Palau de consolidar les accions solidàries iniciades amb el Centre de Transfusions de la Comunitat Valenciana durant la pandèmia. De fet, la col·laboració del Palau ha sigut particularment significativa en este període pel fet que els centres educatius i comercials on tradicionalment tenien lloc les donacions van ser tancats durant els primers mesos de pandèmia.



En paraules de Roberto Roig, president de l’Associació de Donants, “la signatura de qualsevol document vinculat a institucions tan importants com és, a la nostra ciutat, el Palau de Congressos de València comporta un gran estímul a la nostra tasca que suma i multiplica i posa en coneixement de la societat que el Palau de Congressos de València i l’Associació de Donants de Sang desenvolupen una acció conjunta solidària per a estimular la donació de sang entre els valencians.”



“I en estos temps que corren”, continua Roig, “que hem hagut i continuem havent de fer front a la crisi sanitària ocasionada per la covid, esta unió té més valor. Els pacients continuen necessitant sang, els hospitals de la nostra comunitat no han parat de demanar unitats de sang perquè la sang no es pot fabricar. Per tant, la responsabilitat social que impulsa este tipus de convenis adquireix crucial importància.”



En este sentit, totes dues entitats tenen previst realitzar diferents accions de promoció de la donació voluntària de sang, impulsant la difusió d’esta pràctica solidària entre la ciutadania. Per la seua part, el Palau de Congressos cedirà les seues instal·lacions per a afavorir la realització de col·lectes de sang programades. I esta tasca solidària es compatibilitzarà amb la programació de l’agenda de la seu. Serà la tercera ocasió en la qual l’edifici es converteix en l’escenari d’este esdeveniment solidari (les anteriors van ser al maig i octubre de 2020 i en elles van donar sang unes 150 persones).