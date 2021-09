El Palau de Congressos de València tanca els seus compromisos sostenibles en una càpsula del temps

Connect on Linked in

Emiliano García: “El lideratge exercit per València en matèria de sostenibilitat turística ens posiciona com un referent internacional”

El Palau de Congressos, amb motiu del Dia Mundial del Turisme, ha tancat en una càpsula del temps els seus compromisos “per a contribuir a l’assoliment dels objectius globals de desenvolupament sostenible”, tal com ha informat hui el regidor de Turisme i Internacionalització, Emiliano García, que ha participat en este acte al costat de la directora gerent d’este organisme, Sylvia Andrés.

Esta activitat pretén la sensibilització de la societat per al desenvolupament sostenible de la ciutat, a través dels compromisos alineats amb els ODS de les Nacions Unides. La campanya realitzada ha comptat amb la participació de, a més del mateix equip del Palau, institucions, empreses organitzadores d’esdeveniments i proveïdores de servicis i públic en general, especialment del sector MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions) vinculat al turisme de negocis. Els missatges, enviats a través d’un formulari en línia, s’han emmagatzemat en un arxiu virtual, amb un codi QR que s’ha tancat en l’esmentada càpsula del temps elaborada amb vidre reciclat amb la forma de l’edifici.

Per al regidor i president del Consell d’Administració del Palau de Congressos de València, Emiliano García, “la iniciativa, que culminarà en 2030, any en què s’obrirà la càpsula, ha servit per a incrementar la conscienciació de la ciutadania i la seua implicació en l’estratègia sostenible de València i el Palau de Congressos”. “L’impuls d’accions responsables que afavorisquen el desenvolupament cultural, econòmic i social del nostre destí contribuirà al fet que, en 2030, València i el Palau de Congressos siguen els que totes i tots somiem i, per tant, contribuixen a la construcció d’un món millor”, ha explicat.

L’acte ha comptat amb l’assistència del director gerent de la Fundació Visit València, Toni Bernabé, i tres dels ambaixadors del Palau de Congressos vinculats al seu projecte sostenible: Jaime Gómez Hernández, Catedràtic d’Enginyeria Hidràulica a la Universitat Politècnica de València (UPV), Vicente Domingo (director del CEMAS) i Gonzalo Belenguer (director general REDIT). Durant l’acte s’han destacat les actuacions dutes a terme en matèria de sostenibilitat pel Palau de Congressos i la ciutat i com es compatibilitza l’activitat turística amb la cura de l’entorn i la societat.

En esta línia, el regidor de Turisme i Internacionalització ha afirmat que “el lideratge exercit per València en matèria de sostenibilitat turística, a través d’iniciatives com l’auditoria de la Petjada de Carboni i la Petjada Hídrica, ens posiciona com un referent internacional; un destí capaç de servir d’exemple a uns altres en la seua estratègia de convertir la sostenibilitat en un eix transversal de la política turística”.

“El full de ruta de la sostenibilitat turística a València definirà, no sols el destí que serem en 2030, també el nostre model de ciutat”, ja que, ha afegit, “el turisme ha molt a dir i té molt a aportar aqueix projecte innovador i inclusiu de ciutat sostenible que volem ser”, ha conclòs García.

El Palau contribueix a l’estratègia de València com a referent a nivell internacional en turisme sostenible, sent la primera ciutat en l’àmbit mundial a certificar i verificar la petjada d’hídrica i de carboni de la seua activitat turística i sent reconeguda com a Ciutat Sostenible i Intel·ligent per la Unió Internacional de Telecomunicacions. En la seua estratègia destaquen els més de 5 milions de metres quadrats de parcs i jardins i els seus 156 quilòmetres de carril bici.

“En este sentit –ha afegit- el Palau com a entitat responsable, segueix dues línies d’actuació. En primer lloc, minimitza l’impacte ambiental de les actuacions que es duen a terme des de la perspectiva d’edifici, esdeveniment i ciutat. I en segon lloc promou un compromís general amb el consum responsable”.

A més, dins de les iniciatives dutes a terme pel recinte, “este ha sigut pioner a certificar i verificar la petjada de carboni de la seua activitat a través d’un projecte d’etiquetes intel·ligents, ha impulsat la generació d’energia renovable, a través de la instal·lació de més de 2.000 mòduls fotovoltaics en la seua coberta, que des de 2008 han produït 3,4 milions de kWh i a més, realitza una gestió responsable dels recursos gràcies a sistemes intel·ligents de control i l’ús de la tecnologia més eficient”.

“Com a resultat, el Palau de Congressos genera anualment un estalvi superior a 1.094.000 kWh, la qual cosa suposa la reducció de l’emissió de 831.440 kg de CO₂”, ha afirmat Emiliano García.