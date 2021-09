El Palau de la Música acull una jornada de donació de sang

Connect on Linked in

La cita és este dimecres entre les 9 i 13.30 hores i les 17 i 20.30 hores al vestíbul inferior Hall B de l’auditori

El Palau de la Música acollirà demà dimecres en les seues instal·lacions una jornada de donació de sang, en col·laboració amb el Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana. El vestíbul inferior Hall B de l’auditori valencià serà l’espai habilitat per a esta donació, de 9.00 a 13.30 hores i de 17.00 a 20.30 hores, amb els requisits de tindre entre 18 i 65 anys, pesar més de 50 quilos i no acudir en dejú.

La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals i presidenta del Palau de la Música, Glòria Tello, ha destacat que el Palau de la Música, com a organisme de servici públic, “des de l’any 2015 ha volgut reforçar el seu vessant més social i la donació de sang és una de les accions més generoses per part de la ciutadania, que és absolutament necessària per salvar vides”. Tello ha recordat que es tracta de la primera vegada que es pot donar sang al Palau de la Música, en este sentit ha afegit que “volem tornar a fer-ho en successives ocasions, col·laborant activament amb el Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana, perquè el Palau continue sent un lloc destacat de futures campanyes de donació”.

Per part seua, la directora del Centre de Transfusió de Sang de la Comunitat Valenciana, Cristina Arbona, ha desitjat que a esta primera vegada de donació de sang al Palau de la Música “li seguisquen moltes més gràcies a la col·laboració de les nostres dos entitats”. “Estem molt agraïts”, ha afegit Arbona, “tant a la regidoria i direcció del Palau com al personal d’este, que han mostrat des de les primeres reunions una gran sensibilitat amb la importància de la donació i molt entusiasme per albergar una jornada de donació, que estam segurs que serà tot un èxit”.

Esta iniciativa s’unix a les efectuades pel Palau de la Música en els darrers anys, dins del seu projecte social, a través del qual s’ha visitat el centre penitenciari de Picassent en tres ocasions, dos amb l’Orquestra de València i una amb la Banda Municipal. També s’ha elaborat un Cicle Cermi, per a més de 400 persones amb diversitat funcional, visitat Les Corts en record a les víctimes de la Shoah, un concert de l’Orquestra de València per a persones refugiades, per a col·lectius amb dive