El Palau de les Arts albergarà la Gala de la Guia Michelin España & Portugal 2022 el 14 de desembre

Emiliano García: “No hi ha millor ocasió que esta per a projectar el talent dels nostres xefs, ambaixadors de la nostra gastronomia”

En el marc del Saló Mediterrània Gastrònoma, la fira gastronòmica referent de la regió mediterrània, que té lloc entre els dies 7 i 9 de novembre en les instal·lacions de la Fira València, Michelin ha presentat la selecció de xefs que cuinaran per als convidats en la Gala de la Guia Michelin España & Portugal 2022. La gran festa de la gastronomia d’Espanya i Portugal, que tindrà lloc el pròxim 14 de desembre a l’auditori de Les Arts, recupera així el format presencial, amb totes les mesures per a garantir la seguretat dels convidats que acudiran a l’esdeveniment i, per primera vegada en la seua història, s’estimarà l’empremta de carboni que genera l’esdeveniment.

El regidor de Turisme, Emiliano García, ha destacat la repercussió internacional de la gala i ha explicat que “no hi ha millor ocasió que esta per a projectar el talent dels nostres xefs, els perfectes ambaixadors de la nostra gastronomia, de la seua professionalitat, creativitat i respecte pel producte de proximitat. Un producte que procedeix directament d’un dels nostres actius més importants, el nostre rebost natural: la mar i la nostra horta”. García també ha destacat el treball col·laboratiu de les tres administracions públiques juntament amb el sector privat. “Una col·laboració gràcies a la qual estem demostrant, dia a dia, per què València és la gran capital gastronòmica que és”, ha conclòs.

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha assenyalat que “l’elecció de la ciutat de València per a la celebració de la Gala Michelin en un espai tan emblemàtic com el Palau de les Arts Reina Sofia és una oportunitat per a mostrar la qualitat de la gastronomia valenciana al món”. A més, ha destacat que este esdeveniment “suposa una oportunitat per a tot el sector de l’hostaleria, que ha passat un any i mig molt complicat per la pandèmia, i en la celebració d’esta gala es reconeix el treball, l’esforç, el talent, la creativitat i els valors de les propostes gastronòmiques”.

Per la seua banda, el responsable de Turisme València en la Diputació Provincial, Jordi Mayor, ha destacat que “l’esdeveniment serà un moment excepcional i únic per a la projecció de la capacitat, varietat, professionalitat i qualitat del producte de la gastronomia del destí València, a través del bon fer dels xefs valencians participants i les seues diferents elaboracions”.

Per al sopar de la Gala, que tindrà lloc en el Museu de les Ciències, Michelin ha seleccionat un elenc de xefs de restaurants amb Estreles Michelin que representen i posen de manifest la riquesa, la qualitat i la diversitat de la gastronomia dels establiments de la Comunitat Valenciana referenciats en l’edició 2021 de la Guia Michelin España & Portugal. Este equip gastronòmic de primer nivell, coordinat per Quique Dacosta, del restaurant homònim a Dénia (tres Estreles Michelin), Alacant, estarà format pels següents xefs: Ricard Camarena, Restaurant Ricard Camarena (dos Estreles Michelin i Estrela Vert), València; Luis Valls, El Poblet (dues Estreles Michelin), València; Alberto Ferruz , BonAmb (dos Estreles Michelin), Xàbia-Alacant; Kiko Moya, L’Escaleta (dos Estreles Michelin), Cocentaina-Alacant; Begoña Rodrigo, La Saleta (una Estrela Michelin), València; Susi Díaz, La Finca (una Estrela Michelin), Elx-Alacant; Raúl Resino, Restarurant Raúl Resino (una Estrela Michelin), Benicarló-Castelló; i Miguel Barrera, Cal Paradis (una Estrela Michelin), Vall d’Alba-Castelló.

La presentadora de la Gala de la Guia Michelin España & Portugal 2022 serà Ana Milà que també protagonitzarà la sèrie “Mediterrani, Terra d’Estreles”, en la qual l’actriu alacantina ensenyarà la seua terra en un recorregut per la Comunitat Valenciana, posant en valor els seus productes, els seus productors i els seus restaurants.

A més de la sèrie, com a part del programa previ a la gala també hi haurà una nova edició del Debat de la Gala, estrenat l’any passat, que en esta ocasió tindrà lloc el 29 de novembre en el Palau de Congressos de València, sota el lema “Gastronomia i Sostenibilitat”. Moderat pel periodista Jesús Trelis, el debat comptarà amb convidats d’excepció. Entre ells, 4 xefs amb Estrela Vert en reconeixement del seu compromís en favor de la gastronomia sostenible: Ricard Camarena (Restaurant Ricard Camarena), Ángel León (Restaurant Aponiente), Rodrigo del Carrer (Restaurant L’Hivernacle) i Elvira Fernández (Restaurant El Llar de Viri). Els acompanyaran Toni Misiano i Rafael Monge, dos productors amb projectes ecològics; Vinyet Capdet, del CETT de Barcelona, l’única escola d’hostaleria i restauració amb un Màster en Gastronomia Sostenible; i exercirà com a amfitrió el regidor Emiliano García.

Des de Michelin s’ha explicat que este serà “la gala del retrobament. Estem treballant en ella amb molta il·lusió per a recuperar el format presencial i gaudir d’un esdeveniment únic, amb totes les mesures de seguretat. I una de les coses més difícils per a nosaltres ha sigut seleccionar als xefs que participaran en el showcooking del sopar de la gala. Per a això ens hem basat en el seu nivell i potencial gastronòmic a l’hora de desenvolupar esta comesa, procurant que existira una representació de totes les províncies de la comunitat i de la diversitat de la seua oferta gastronòmica”. “La gala digital de l’any passat no sols ens va ensenyar a adaptar-nos a una situació inèdita, sinó també que, gràcies als mitjans digitals i a les xarxes socials, podíem obrir aquesta gran festa de la gastronomia a molta més gent. Per això, enguany continuarem ampliant els continguts de la gala amb activacions prèvies que inclouran continguts audiovisuals molt enriquidors”.

Finalment, el xef Quique Dacosta, coordinador gastronòmic de la gala, ha manifestat el seu “agraïment a Michelin per haver confiat en València i en els cuiners i cuineres que representem la gastronomia d’esta Comunitat. Estic molt orgullós d’este equip i convençut que farem un treball extraordinari. Rebrem totes les persones del món gastronòmic com ens agrada als cuiners, perquè de la mà dels productes i els productors, s’emporten un extraordinari sabor de boca”.