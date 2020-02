El Palau d’Esports millorarà l’accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda

Connect on Linked in

Des de la regidoria de Serveis Urbans i Esports, es vol millorar l’accessibilitat al Palau d’Esports de les persones amb mobilitat reduïda, per això s’hi ha sol·licitat la subvenció per a la millora de les condicions d’accessibilitat al medi físic per a l’adquisició d’equipament per a eliminar barreres arquitectòniques en edificis de pública concurrència.



L’edifici de titularitat municipal acull innumerables actes i esdeveniments esportius de diversa índole i s’està adaptant per ser accessible a persones amb diversitat funcional.



La regidoria de Serveis Urbans i Esports ha realitzat un projecte consistent en la instal·lació d’una plataforma salva escales motoritzada de dues parades, i plegable amb corba, de manera que no envaïsca la lliure circulació del corredor perimetral del Palau d’Esports. Per accedir al Palau d’Esports s’accedeix a peu pla, i amb la instal·lació d’esta plataforma es podrà salvar el desnivell d’1 metre 35 cm per poder accedir a les grades i el terreny de joc.



El regidor de Serveis Urbans i Esports, Fernando Pascual, ha destacat que “Seguirem treballant per fer d’Alzira una ciutat més accessible. Amb esta actuació s’està adequant i condicionant el Palau d’Esports per millorar l’accessibilitat a totes les persones”. També ha afegit que “Esperem que esta subvenció siga efectiva per part de la Generalitat Valenciana al més aviat possible”.