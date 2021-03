“El Palau és Música, el Palau és Iturbi”, nou vídeo de l’Orquestra de València per a homenatjar José Iturbi

Print This Post

La figura del pianista universal és el fil conductor de la programació

El Palau de la Música de València llança hui a les xarxes socials un nou vídeo de l’Orquestra de València, per homenatjar el pianista i director universal José Iturbi, de qui es complix enguany el 125 aniversari del seu naixement. “El Palau és Música, El Palau és Iturbi” és el títol d’este vídeo, gravat a l’Espai Tarongers de l’auditori valencià per les professores i professors de la formació simfònica valenciana sota la direcció del seu titular, Ramón Tebar.

La regidora de Cultura i presidenta del Palau, Gloria Tello, ha declarat que “José Iturbi és el fil conductor de la nostra programació, tant de l’abonament com del cicle de cambra, i volíem emfatitzar més encara el seu aniversari amb un vídeo molt atractiu de l’Orquestra de València, de la qual va ser el seu titular i que a més, va internacionalitzar i va donar a conéixer fora de les nostres fronteres”.

L’Orquestra interpreta un dels moviments més coneguts del poema simfònic “Caprici Espanyol”, del compositor rus Nicolai Rimski-Korsakov. “L’elecció d’esta obra”, ha afirmat Tello, “respon al fet que a part de ser una de les obres més valorades i conegudes del repertori, figurava en els programes del mateix Iturbi quan residia als Estats Units i gaudia d’una enorme popularitat, no sols com a pianista, sinó com a un prestigiós director”. “No debades”, ha afegit la regidora, “la va dirigir dins del film “Thousands Cheer” el 1943, la primera pel·lícula del seu exitós periple cinematogràfic hollywoodià”.

“El Palau és Música, El Palau és Iturbi” és el segon vídeo de l’Orquestra de València que es llança a les xarxes, després del flashmob “Palau de la Música i Orquestra de València. 30 anys junts a la teua ciutat”, amb motiu del 30 aniversari de l’auditori de Valencià i que van visualitzar més de 600.000 persones. Per al director del Palau, Vicent Ros, “encetem primavera i nova temporada, i la millor manera és aprofitar les xarxes per a recordar un valencià universal com és Iturbi i fer arribar la música interpretada per l’Orquestra de València a un gran nombre de persones”.

El vídeo “El Palau és Música, El Palau és Iturbi” es pot veure mitjançant el canal Youtube del Palau de la Música de València: https://youtu.be/yblapYKx4tQ i per la resta de les xarxes socials de l’auditori valencià”.

“José Iturbi 125”

“El Palau és Música, El Palau és Iturbi” s’unix d’esta manera a la programació d’abonament 2020-21 de l’auditori valencià, que gira entorn d’Iturbi i que té un cicle específic format de 12 concerts protagonitzats per l’Orquestra de València i amb temàtica diferent. Va començar el passat més d’octubre i fins ara ha reunit pianistes com Joaquín Achúcarrro, Josu de Solaun, Joaquín Achúcarro i Rudolf Buchbinder, i directors com Ramón Tebar, Josep Vicent, Roberto Forés i Christoph Eschenbach.

Les pròximes cites seran Boris Giltburg i Ramón Tebar (24 d’abril); l’arpista Luisa Domingo i el violoncel·lista Alban Gerhardt, dirigits per Alexander Liebreich (30 d’abril); el pianista Andrey Yaroshinsky i el director James Judd (5 maig); el pianista Javier Perianes i Ramón Tebar (11 juny), el baríton Vicente Antequera, les Domisol Sisters dirigits per Rodrigo Tomillo, en un recorregut musical pel Hollywood d’Iturbi (17 juny); el director David Gómez, amb els pianistes Carlos Apellániz i Óscar Oliver i, conclourà el 29 i 30 de juny i 2 de juliol amb “El Premi Iturbi”, i la participació de l’Orquestra en la fase final del concurs internacional, dirigida per Rubén Gimeno.