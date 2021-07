El Palmar disposa ja de servei de neteja urbana tots els diumenges

El Palmar disposa des d’este cap de setmana d’un servei de neteja urbana tots els diumenges. Fins ara, el Palmar disposava només de servei de neteja de carrers de dilluns a dissabte.

El Palmar disposava, fins ara, d’un servei d’agranada manual de dilluns a dissabte. Cada dia, un operari en jornada completa i en torn matinal es desplaçava amb furgoneta i netejava els carrers del poble. El servei incloïa també la recollida amb xarxa dels objectes que suren sobre l’aigua dels canals. A més, un camió cisterna amb personal operari i mànega aigualeja dos vegades al mes les calçades i voreres.

Des d’este cap de setmana, l’Ajuntament amplia el servei i el Palmar disposarà de servei de buidatge de papereres i neteja de carrers. Igualment, dos operaris més passaran també pel Palmar tots els diumenges de vesprada per reforçar les tasques de neteja.

El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha afirmat que “el poble del Palmar té una idiosincràsia molt particular ja que és un poble que té molta hostaleria, amb una afluència important durant els caps de setmana”. Tot i això, el vicealcalde recorda que “l’ordenança vigent de neteja obliga els propietaris d’estos locals a mantindre en adequades condicions d’higiene no només el seu local sinó també la via pública de la seua influència. Això vol dir mantindre en evident estat de neteja les terrasses i les zones adjacents a estes terrasses”. Per això, segons el regidor, “fem una crida a la col·laboració dels restaurants i els hostals del Palmar però anunciem també que, a partir d’ara, hi haurà un reforçament de la neteja per al poble del Palmar, igual que hi ha en altres pobles com el Saler o el passeig marítim de València”.