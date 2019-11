El paratge natural municipal, els Ullals del Riu Verd són una joia de la Ribera

Connect on Linked in

La secretaria autonòmica d’emergència climàtica i transició ecològica Paula Tuzón ha visitat els Ullals del Riu Verd de Benimodo per conéixer de primera mà aquesta reserva natural que es localitza a la Ribera.

Tuzón s’ha assegurat de com treballen els tècnics a la zona per preservar el paratge com també de l’evolució de les espècies en perill d’extinció que romanen a la zona, com són el samaruc o les gambetes.

La secretaria ha fet un balanç positiu tant de la visita com de l’espai verd.

Una visita important que destaca per la fauna, la vegetació i les espècies que habiten en ella.