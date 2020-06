El parc aquàtic Parc Vedat de Torrent reobrirà l’1 de juliol complint amb totes les mesures sanitàries de prevenció del COVID-19

Print This Post

Aforament controlat, espais delimitats, un torn de demà i un altre de vesprada o reserva prèvia són algunes de les normes que s’hauran de complir per a garantir la protecció de la ciutadania

El Consell Rector de la Fundació Esportiva Municipal de Torrent (FDM) s’ha reunit aquest matí per a ultimar els detalls per a la reobertura del parc aquàtic Parc Vedat. Així, entre les decisions preses s’ha concretat que la piscina obrirà les seues portes el pròxim 1 de juliol fins al 30 d’agost, complint amb totes les mesures establides pel Ministeri de Sanitat per a garantir la seguretat de tots els usuaris enfront del coronavirus.

Per aquest motiu, els capbussons d’aquest estiu en el complex aquàtic es realitzaran sota una sèrie de condicions.

Per a evitar les aglomeracions i complir amb les normes d’aforament, Parc Vedat comptarà amb dos torns: matí i vesprada, que tindran unes tarifes reduïdes, i uns horaris de 10 a 14.30 h, i de 15.30 a 20 h. En aquest punt, a més, s’inclou la necessitat de realitzar una reserva prèvia, per a poder realitzar un control de l’aforament i evitar esperes en taquilla o desplaçaments innecessaris. Aquestes es podran tramitar de manera telemàtica en una central de reserves o a través de la FDM; totes dues opcions s’habilitaran pròximament.

Així mateix, al llarg de tota la jornada es realitzarà una neteja continua, que es completarà amb un intensiu servei de desinfecció de totes les instal·lacions i un tractament de depuració en finalitzar tant el torn de demà com el de vesprada.

Altres mesures que es duran a terme seran la delimitació d’espais en parcel·les o l’ampliació del personal laboral de les pròpies instal·lacions per a poder oferir una major assistència i control.

La regidora d’Esports i presidenta de la FDM, Susi Ferrer, que ha encapçalat la reunió en la qual s’han establit els eixos i mesures a seguir, els quals s’aniran treballant en les pròximes setmanes per a elaborar un protocol rigorós i que s’adapte i complisca amb totes les necessitats del parc aquàtic, ha posat l’accent en la “necessitat d’oferir a totes les famílies una alternativa d’oci durant aquest estiu, que sabem que serà complicat, perquè puguen gaudir de la piscina Parc Vedat, garantint la seua completa seguretat i higiene”.