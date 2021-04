El parc de Cantereria de Burjassot comptarà amb un nou joc infantil

Print This Post

El barri de Cantereria comptarà, en breu, amb un nou joc infantil al parc situat al carrer Professor Enrique Tierno Galván. La Junta de Govern de l’Ajuntament de Burjassot ha aprovat l’adjudicació del contracte menor de subministrament, muntatge i reparacions del paviment del citat joc infantil; millorar que començaran en breu per part de l’empresa adjudicatària.

Aquesta nova millora en una de les zones d’esplai per als xiquets de Burjassot s’està coordinant des de la Regidoria de Serveis Municipals, dirigida per Manuel Pérez Menero.

Tal com es desprén de l’informe tècnic elaborat per a la millora d’aquesta zona d’oci, es procedirà a la reparació de l’actual paviment que hi ha al parc degut al seu mal estat i, a l’una, se substituirà el joc existent ja que presenta trencaments en els seus mòduls i estructura.

El joc que se situarà compta amb un disseny innovador en el qual els usuaris del mateix podran gaudir jugant. Formes suaus i colors agradables doten a aquest nou joc d’un alt valor lúdic i educatiu afavorint també l’estimulació lúdica i motriu dels xiquets.