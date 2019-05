El Parc de l’Alquenència acull una nova edició de la Biosfira amb èxit de participació

Print This Post

Més de 60 expositors, música i tallers en la fira pretén conscienciar que un canvi en l’estil de vida més sostenible i saludable és possible.

El Parc de l’Alquenència d’Alzira ha acollit una nova edició de la Biosfira.

Una fira que pretén demostrar que un estil de vida sostenible i saludable és possible.

L’alcalde, en la seua visita a la Biosfira, destacava la importància de la perdurabilitat d’aquesta mostra.

Una fira que ha incrementat els expositors. Una de les principals novetats ha estat la incorporació de moda sostenible.

També s’ha incrementat el nombre d’activitats i tallers tant per a menuts com per a grans.

Des de la seua primera edició, l’assistència ha anat en augment. Una fira en la qual cada vegada són més els interessats i centenars de persones que acudeixen per conéixer de prop els beneficis d’un estil de vida sa i sostenible.