El parc de l’Alquenència d’Alzira millora la seua imatge de

La regidoria de Serveis Urbans i Obres Públiques està realitzant millores en les instal·lacions i jardins del parc de l’Alquenència. Estes actuacions per millorar la imatge del parc s’han iniciat al corredor central, que creua esta instal·lació des del carrer l’Alquenència fins al carrer Cristobal Monterde.

S’han plantat callistemon, juniperus horizontalis i plumbago als diferents parterres del parc, que s’han complementat amb el tancat de teucrium dels jardins centrals continus a la font monument al riu Xúquer.

Els treballs de millora també van a consistir en emmallar els parterres i cobrir-los de corfa de pi amb la finalitat de mantindre la humitat del sòl. També s’ha millorat el sistema de reg per adequar-lo a les necessitats de l’espai i al estalvi energètic.

Una vegada finalitzada esta primera fase de plantació d’arbusts, se continuarà millorant la resta del parc amb la inclusió de noves plantes arbustives, tant aromàtiques com amb flor. Així com arbres autòctons en els espais amb la idoneïtat requerida per al seu creixement, tenint en compte que no hi haja competència de llum i espai per al seu desenvolupament, així com l’estructura de l’arbre ja siga piramidal o columnar.

El regidor de Serveis Urbans i Obres Públiques, Fernando Pascual. Ha destacat que “amb estes millores es pretén fomentar la biodiversitat i la planta autòctona, així com millorar la imatge d’este espai natural, el més important de la ciutat dins del casc urbà”.