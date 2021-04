El Parc Natural del riu Túria a Quart de Poblet, reclam per al turisme i baló d’oxigen per a la ciutadania

Connect on Linked in

A 6 km de València i al costat del nucli urbà de la localitat, es troba una reserva única de fauna i flora autòctona que sorprén a qui fins i tot no el coneix

Tortugues, ratapinyades, eriçons, garsa real, garceta, ànecs, colobres de riu i un bosc de ribera, sorprén el visitant que s’endinsa per primera vegada al Parc Natural del Túria al seu pas per Quart de Poblet. A tan sols sis quilòmetres de València, i a uns minuts del centre del nucli urbà del municipi, ens trobem un refugi de fauna i flora que en l’últim any s’ha multiplicat a causa dels mesos de confinament. Espècies que quasi no es veien, com l’ocell Plegadis falcinellus, més conegut com morito comú, ara s’han reproduït i es poden contemplar sense dificultat mentre es passeja per aquest paratge protegit.

La pandèmia ha servit per a conéixer millor els tresors que estan prop de casa i ha posat sobre la taula un turisme de proximitat que mereix quedar-se després d’haver arribat. El seu privilegiat enclavament, ha permés als veïns i veïnes poder gaudir, perdre’s i desconnectar en aquest incomparable espai natural.

La recuperació de l’ecosistema de ribera del riu Túria és un dels objectius de l’Ajuntament de Quart de Poblet que lidera diverses iniciatives i treballa perquè altres administracions com la Confederació Hidrogràfica del Túria, Parcs Naturals i Brussel·les, s’impliquen encara més en aquest propòsit.

En col·laboració amb la fundació Limne, el Consistori ha posat en marxa diversos projectes per a revitalitzar i obrir a la ciutadania el Parc Natural del Túria. Una d’elles, premiada per la Fundació Bancaixa, és la de lluitar contra la canya invasiva i substituir-la per flora autòctona: salzes, tarays, baladres, joncs, narcisos, botxes o arundo micrantha, que estava en extinció, són algunes de les espècies que s’han triat per a la millora ambiental de més d’una hectàrea de terreny.

Hi ha moltes coses per descobrir d’aquesta joia de la localitat. El Centre d’Interpretació de la Naturalesa (CIN) organitza seguiments de la biodiversitat oberts a la participació de la ciutadania. Una oportunitat única per a conéixer de prop una cosa de la qual pocs municipis tenen l’oportunitat de gaudir.

Encara que al Parc Natural del Túria es pot accedir les 24 hores del dies, els set dies de la setmana, les instal·lacions del CIN estan obertes a tot el públic durant el cap de setmana i es poden visitar entre setmana en grups concertats.

L’Ajuntament de Quart de Poblet organitza una oferta d’oci per a tota la família entorn del parc natural que inclou rutes guiades. El cicle d’activitats en el llit del Túria, Primavera al Riu, està sent tot un èxit. Els dissabtes, de 10.30 a 12.30, es realitzen les activitats. Per al mes de maig hi ha programades una jornada d’observació i seguiment de tortugues el dia 8, una inspecció al riu, al costat de l’associació Horta Neta, el dia 15 i dues rutes relacionades amb la fauna autòctona, com la llúdria, els dies 22 i 29.

Per a la recta final, es commemorarà el 5 de juny el Dia Mundial del Medi ambient, amb la ruta de l’aigua. També es realitzarà el 12 de juny un seguiment de ratapinyades i, per a finalitzar el cicle, es plantaran helófitos per a celebrar el Dia Mundial contra la desertificació el19 de juny.

Per a inscriure’s és necessari enviar un email a participa@limne.org i indicar el nom, cognoms i DNI de les persones participants, un telèfon i l’activitat en la qual es desitja participar.

Moltes vegades no sabem el que tenim a uns metres d’on vivim. Sabien que existeix una sendera senyalitzada, la ruta verda del Parc Fluvial, que passa per Quart de Poblet i va des del Parc de Capçalera fins a Vilamarxant? Es tracta d’un recorregut de 26 km al costat del riu, ideal per a conéixer aquest enclavament natural. Una pista perfecta per la qual poder passejar en família, solo, amb bicicleta o a peu per un dels espais més bonics que tenim