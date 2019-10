El parc valencià, Bioparc, va celebrar el cap de setmana activitats relacionades amb el Dia del Docent

Connect on Linked in

Les activitats van ser especialment dissenyades per a aquests col·lectius.

BIOPARC València celebrava aquest diumenge el Dia del Docent i l’ha fet amb activitats i tallers especialment dissenyats per a aquest col·lectiu. Totes les propostes educatives oferides són desenvolupades pels biòlegs i professionals del Departament d’Educació de BIOPARC i estan basades en els continguts del currículum oficial de la Comunitat Valenciana i adaptades a cada etapa formativa.

Aquest dia és una oportunitat per als docents de valorar i aportar suggeriments a l’oferta educativa per a l’est nou curs escolar 2019/20 de BIOPARC. El professorat, a més de gaudir del recorregut pel parc, van participar en les simulacions de les visites que té implementades BIOPARC per a les 3 etapes educatives: Infantil, Primària i Secundària. D’aquesta forma, els docents han pogut experimentar el desenvolupament de les activitats, conéixer els materials que s’empren, així com a l’equip d’educadors.

Tots els participants del Dia del Docent l’han fet de manera gratuïta i han aportat 1 euro per a la preservació de la naturalesa a través de Fundació BIOPARC, com a compromís amb la conservació in situ d’espècies amenaçades. Aquest curs escolar el parc valencià continua mantenint els preus de la visita des del curs 2012/13 i el guia-educador gratuït com a forma de compromís amb l’educació per a la preservació de la biodiversitat. BIOPARC és una gran “aula de naturalesa” submergida en un entorn que recrea alguns dels hàbitats salvatges més bells i amenaçats i ofereix una formació que fomenta una actitud responsable, d’apreciació i de respecte pel medi ambient i d’empatia amb el món animal.