El pàrquing de Catarroja duplica els seus ingressos en quatre anys

Tot i que s’han reduït els preus dels abonaments i s’ha establit una tarifa plana nocturna i per a festius la instal·lació obté beneficis per primera vegada en la història

L’aposta de l’Ajuntament de Catarroja per una millora de la mobilitat en el municipi, així com per facilitar noves vies perquè les veïnes i veïns puguen estacionar els seus vehicles està funcionant, també en matèria econòmica. D’aquesta manera, s’ha aconseguit duplicar pràcticament els ingressos en els últims quatre anys, malgrat que s’ha reduït tant el preu del lloguer com el cost per minut de la zona de rotació de vehicles.

En 2015 els ingressos pel lloguer de places i per la rotació de vehicles tan sols eren de 54.000 euros. Aquesta xifra ha anat creixent gradualment, incrementant-se en el passat exercici amb les noves mesures implementades per l’actual equip de govern que han portat a ingressar només pel lloguer de places, 66.450 euros, als quals cal sumar 36.000 més per la rotació de vehicles. A més, s’ha incrementat en els últims quatre anys de manera notable el nombre de places en lloguer, de 49 a les 173 actuals.

Les mesures per les quals ha optat l’Ajuntament de Catarroja per a fer una gestió més eficient de l’aparcament municipal van des de les econòmiques a les qualitatives. En primer lloc, s’ha reduït de manera important el cost del lloguer durant tot el dia, passant dels 69 euros al mes als 40 euros actuals. També s’han implementat accions com la possibilitat que la primera hora de l’aparcament siga gratis o que durant la nit, de 20 a 8 hores, el preu d’aparcar el vehicle siga de només 50 cèntims. A això també, cal afegir l’opció que els comerciants entreguen als seus clients vals de pàrquing gratuïts o l’obertura de les portes durant dates assenyalades.

“Parlem de solucions no nomes per a oferir un millor servei d’aparcament a la ciutadania, sinó també d’executar polítiques per a pacificar el trànsit en el municipi”, explica Jesús Monzó, alcalde de Catarroja. Els baixos preus, així com mesures com les esmentades, redueixen el nivell del trànsit a Catarroja, servint accions com la primera hora gratuïta com a dissuasives perquè els conductors opten pel pàrquing en lloc de la “volta per a aparcar”.

D’altra banda, l’Ajuntament de Catarroja ha continuat millorant les dotacions del recinte. Així, durant el passat exercici es van invertir 68.000 euros en diferents millores entre les quals destaca la renovació de l’il·luminació per una led més eficient, així com la instal·lació d’un nou ascensor amb el qual millorar l’accessibilitat a l’edifici que s’estrenarà en els pròxims dies.

Finalment, destacar que l’Ajuntament de Catarroja, malgrat que ha esgotat totes les seues places per al lloguer de vehicles en el seu pàrquing municipal, ha obert una llista d’espera per a tots els ciutadans que vulguen optar a un nou espai per al seu vehicle.