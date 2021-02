El Partit Popular acusa l’alcalde d’Alzira per la seua pèssima gestió en les residències de la Tercera Edat

El nul control i el desinterés de tot el que ocorre en les residències de la localitat ha contribuït al catastròfic estat de positius entre els nostres majors. Els contagis s’estenen sense control entre els residents sense que el govern municipal faça res, descarregant responsabilitats en la nefasta gestió que la Conselleria ha fet en aquest col·lectiu i el caos s’estén pels centres de majors ja que només en el centre de Solimar hi ha 37 residents positius i 9 treballadors també infectats per COVID.

Els Populars demanem la dimissió de la regidora Marina Mir que en l’últim ple no va saber contestar a les preguntes de l’oposició sobre el nombre de contagis i que passarà a la història d’Alzira per ser la pitjor regidora de serveis socials.

Els nostres majors han estat des d’un principi en el centre de la diana del COVID. Era fàcil preveure el desastre que s’abalançava sobre les nostres residències. Qualsevol mesura de suport, d’interés o qualsevol ajuda per a reforçar les mesures de seguretat en els centres haurien pogut evitar la catàstrofe en què s’han convertit. Alzira és de les ciutats amb més contagis d’Europa a causa de la frivolitat en la forma governar del bipartit alzireny.

Des del PP demanem que es convoque una junta de portaveus com més prompte millor per a explicar per què s’ha arribat a aquestes dades de contagis i que s’invertisca a ajudar als gestors de les residències ja que la Conselleria és totalment incapaç de gestionar la situació.

