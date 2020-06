El partit Popular d’Alzira adverteix que la plantilla de la policia local d’Alzira està sota mínims

Print This Post

Exigim al govern local que no s’acomiade ni un solo interí

La falta de planificació en els últims anys del govern local, al costat de les jubilacions i les baixes, han fet que la policia local haja de fer encaixos de bolillos per a poder atendre les prioritats bàsiques.

Els populars no podem consentir que s’acomiade ni un dels interins que es van contractar abans de la pandèmia i conforme al compromís adquirit per l’alcalde i la regidor de l’àrea en reunió de la Taula sectorial de la policia.



En aquesta reunió es va acordar que els efectius continuarien prestant servei i amb la situació actual són més necessaris que mai.



Des del PP alertem que amb els problemes de falta d’efectius es posa en risc la seguretat de la ciutadania i dels mateixos agents que amb prou faenes arriben als objectius bàsics.