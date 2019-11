El Partit Popular d’Alzira demana que l’Ajuntament cree plans d’ocupació específics per a jovenes amb diversitat funcional i psíquica

Print This Post

Els poders públics han d’eliminar els obstacles perquè la inserció, de la qual tant es parla, siga real



El PP Alzira ha presentat una moció per al pròxim ple

Des del Partit Popular d’Alzira, hem presentat una moció al ple en la qual sol·licitem que es creen plans d’ocupació específics per a joves amb diversitat funcional intel·lectual i psíquica. Creiem fermament en què els poders públics són els qui han de treballar crenado polítiques que eliminen tots els obstacles que envolten a les persones amb diversitat funcional intel·lectual i psíquica i la inserció de la qual tant es parla, siga una inserció real.



Les persones amb diversitat funcional intel·lectual i psíquica poden desenvolupar les funcions que exigisca el lloc de treball acompanyades d’un assistent personal. La figura de l’assistent és qui els permet a les persones amb diversitat realitzar les accions de la vida diària així com participar del món laboral.



Des del Partit Popular, hem sol·licitat a l’Ajuntament que, ja que tenim la sort de comptar amb l’Agència d’ocupació IDEA que ha demostrat la seua capacitat de gestionar anualment milions d’euros en plans d’ocupació, és necessari que es duguen a terme plans d’ocupació específics per a persones amb diversitat funcional, amb formació dels assistents personals per a cobrir les necessitats específiques d’acompanyament laboral, així mateix demanem que es promoguen polítiques d’ocupació que potencien la presència de persones amb diversitat funcional intel·lectual i psíquica creant els suports i oportunitats necessaris per a una inserció real.