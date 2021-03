El Partit Popular d’Alzira denúncia la situació dels vials d’algunes zones de la ciutat

L’estat del ferm als carrers del Torretxó alt és tercermundista

Després de la denúncia per part d’alguns veïns del mal estat dels carrers Vent de Ponent i Vent de Xaloc, en la zona del Torrexó Alt d’Alzira, els regidors del PP d’Alzira, José Andrés Hernández i Enrique Montalvá, van voler conéixer la situació dels vials d’aquests carrers de primera mà, així com escoltar els veïns. Després de recórrer diferents immobles de la zona, tots dos regidors van poder comprovar el deplorable aspecte que presenten els carrers. No és tolerable que veïns que abonen IBI com la resta de ciutadans, no puguen accedir als seus habitatges en condicions, ja que la grandària d’algunes foradades és un perill per a la seguretat de les persones i del trànsit. Des del PP exigim solucions per a aquest barri de la nostra ciutat, que necessita urgentment la intervenció del seu Ajuntament. No és de rebut que la contestació del Bipartit en premsa siga que es tracta d’una urbanització “alegal”, perquè en aqueix estat no es troben ni els camins rurals de la nostra ciutat. Des del PP d’Alzira exigirem responsabilitats en el ple d’aquesta setmana.

PP Alzira