El Partit Popular d’Alzira denúncia l’abandó de les urbanitzacions

Fa un any ja sol·licitem la neteja del Respirall en ple agost

Enguany hem comprovat que si no se’ls demana, no ho fan

El Bipartit hauria de realitzar-ho per defecte sense esperar que ho exigim per a després “agrair-nos-ho” amb sorna



Des del PP d’Alzira denunciem l’estat dels vials de la urbanització el Respirall. La vegetació envaeix l’escassa calçada existent, augmentant així el risc d’accidents. Cal assenyalar que a més s’ha mantingut així durant tot l’estiu, període en el qual augmenta el trànsit en aquesta zona en tractar-se d’una urbanització on molts alcireños resideixen durant el període estival.



El màxim exponent d’aquesta desídia és el senyal de trànsit situat enfront de l’antiga factoria de Avidesa, la qual es troba totalment coberta de vegetació. Recordem que els populars ja denunciem aquests fets fa un any, “agraint-nos” el seu responsable, el Senyor Fernando Pascual que el recordàrem. De nou la mala gestió fa que hàgem de denunciar públicament al Bipartit que es pose les piles i complisca amb la seua obligació. Des del Partit Popular, continuarem fent la nostra labor d’oposició fiscalitzant i denunciant la labor del Bipartit, encara que entenem que aquest no ha de dependre que el nostre grup el denuncie públicament.

En qualsevol cas es tracta de la nostra comesa que el poble d’Alzira ens va encomanar després de les eleccions. És per això que no és necessari que el Senyor Pascual ens done les “gràcies” de manera irònica com va fer recentment en un post de Facebook. En aquest feia referència al fet que aqueix era la comesa que ens havia encarregat la ciutadania després del nostre resultat electoral. Cal recordar-li que a ell el poble directament no el volia com a regidor, ja que no va eixir triat. Van ser els moviments interns del seu partit i la renúncia d’un regidor electe, els que li van convertir de nou en regidor. Per això li demanem al Sr. Pascual que es deixe de tant Facebook, i se centre en treballar, i no esperar que des del PP hàgem de recordar-li quin treball ha de fer.

Per tant, des del PP li exigim al Bipartit millora en la gestió, especialment en el manteniment de camins i urbanitzacions, una de les seues àrees pitjor gestionades.