El Partit Popular d’Alzira lamenta l’estat en el qual es troba el Centre Carmen Picó

Connect on Linked in

Demanem que des de l’Ajuntament es duguen a terme les accions necessàries perquè la Conselleria esmene les deficiències

Estem disposats a col·laborar perquè se solucione al més prompte possible la situació del centre

Des del Partit Popular, lamentem la situació en la qual es troba el col·legi d’educació especial Carmen Picó, hem pogut comprovar que les instal·lacions deixen molt a desitjar i cal donar una solució, sobretot, quan hi ha coses tan senzilles com reparar la instal·lació de l’aigua potable que va pel soterrani del col·legi així com els desguassos que també cal que es reparen.



És necessari solucionar el problema de les goteres que existeixen pel col·legi, tant dins del centre com al pati, el cautxú de la zona de jocs cal que se substituïsca ja que presenta un estat lamentable.

Quant a la desratització, tant del soterrani com del centre, és una de les necessitats més urgents que en aquests moments té el centre posat que les rates han arribat a tallar els cables de la llum per les mossegades provocant corts de fluid elèctric.



En compliment de la normativa, s’ha de dotar d’una infermera al centre durant l’horari escolar, més tot i que hi ha un nombre elevat de xiquets amb sonda per a menjar així com que necessiten insulina. En aquests moments és una necessitat que, malgrat estar contemplada per la llei, no s’està complint creant un greuge comparatiu amb altres centres que sí que disposen del servei d’infermera.



Des del Partit Popular, demanem que el govern local exigisca a la conselleria que solucione les deficiències que hi ha en el centre i que arreglen tot quant es puga perquè els usuaris del centre estiguen en les condicions adequades ja que de moment són més que lamentables.

Partit Popular Alzira