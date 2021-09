El Partit Popular d’Alzira no considera que el curs escolar 2021-2022 s’haja iniciat amb normalitat

Connect on Linked in

La Pandèmia fa que el Bipartit governant s’oblide del que exigia quan eren oposició.

Segons la Regidora d’Educació i l’alcalde de la nostra ciutat el curs escolar 2021-2022 s’ha iniciat amb normalitat, normalitat marcada pel COVID-19 que continuarà sent present a les aules.



En estar marcat l’inici escolar per la pandèmia ha fet que els nostres responsables educatius s’hagen oblidat de moltes de les seues reivindicacions quan eren oposició.



La normalitat per al Bipartit consisteix en el fet que dels tres centres que van visitar el primer dia de classe, la *escoleta infantil municipal “*Infants” està d’obres i no ha permés un inici normal del curs. Per als responsables polítics d’educació també és normal que alumnes del Col·legi Públic Santa Maria de la Barraca d’Aigües Vives es troben vist obligats a iniciar el curs en l’edifici de l’ajuntament al no estar acabades les obres de reparació del sostre del centre.



També és normalitat que s’inicie un nou curs escolar esperant saber alguna cosa del Pla *Edificant, pla estrela de la Generalitat Valenciana, i que la Conselleria d’Hisenda, a instàncies de la d’Educació, haja aprovat una modificació de crèdit per valor de 30,8 milions d’euros per a despeses extraordinàries de la pandèmia a costa de les partides pressupostàries que alimenten *Edificant i que manté en l’aire després de sis anys la construcció i reforma dels instituts Rei Don Jaime i Jose María Parra i del *CEIP Vicente Blasco Ibáñez.



En aquest inici de curs es tira de menys que les ràtios en les classes siguen iguals a les d’abans de la pandèmia i lamentem que enguany s’haja augmentat pràcticament en totes les etapes educatives.



L’equip de govern porta temps prometent unes rutes educatives, les quals continuem esperant i la que de manera provisional s’han realitzat, està abandonada.



Des de la regidoria d’educació han indicat que per a l’inici de curs s’han pres les mesures necessàries per a garantir les condicions adequades per a la pandèmia, però els centres educatius han iniciat el curs sense proporcionar màscares al professorat i personal no docent, i amb exactament els mateixos equips de ventilació i purificació existents al final del curs passat i que eren totalment insuficient.



També cal indicar que en aquest inici de curs la “Web família 2.0”, plataforma de la Conselleria d’educació, ha estat tancada en els dies previs a l’inici de curs i que les *Ampas han criticat “la tremenda falta de previsió” que suposa quedar-se sense la plataforma que les comunica amb els centres educatius davant l’inici del curs”