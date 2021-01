El Partit Popular d’Alzira, presenta una moció al ple en la qual instem al govern perquè es prenguen les mesures necessàries per a rebaixar el preu de l’electricitat

El Grup Popular a l’Ajuntament d’Alzira, hem presentat una moció al ple, amb aquesta proposta exigim al govern d’Espanya la posada en marxa de determinades mesures (fiscals i de reforma del mercat elèctric) per a rebaixar la factura de la llum que, en les últimes setmanes, ha aconseguit màxims històrics i que en la seua major part no depén del preu de l’electricitat i del mercat sinó dels costos reguladors derivats de la gestió política.

Durant l’ona de neu i fred més extrema que hem viscut en dècades, el preu de l’electricitat a Espanya ha marcat màxims històrics per dues ocasions els dies 8 i 13 de gener de 2021, amb un màxim de 114,89€/MWh i 112,84€/MWh, respectivament.

Hi ha dues dades rellevants com és que a Espanya, menys d’un 40% de la factura de la llum depén del preu de l’electricitat i mercat, la resta són els costos reguladors de la gestió política i als impostos, també cal destacar que Espanya es situa entre els 10 primers països de la UE que major IVA aplica a la llum El govern de la nació, segueix amb la seua farsa que ells han baixat un 40€ l’any passat el rebut de la llum quan en realitat aquesta baixada va vindre propiciada per la caiguda de la demanda per la pandèmia i baixada de preus de gas i petroli en 2020 i continuen escudant-se a Europa per a rebaixar l’IVA quan hi ha diversos països europeus amb tipus impositiu més baix que beneficia als consumidors.

Per això, des del PP d’Alzira hem sol·licitat al govern de la nació que rebaixe el tipus de gravamen de l’Impost sobre el valor de la producció d’energia elèctrica del 7% actual al 0% així com que, determinats costos que es traslladen a la factura com és el deute del sistema elèctric, es financen íntegrament amb càrrec als pressupostos generals de l’estat.

