El partit Popular d’Alzira presenta una moció “En defensa de les llibertats educatives consagrades en la constitució”.

És incomprensible el gir polític de la ministra socialista i des del Partit Popular creiem que ve motivada per voler agradar a Unides Podem per a poder aconseguir un govern de coalició en el govern d’Espanya.

Les recents manifestacions de la ministra d’educació, que malgrat l’abundant normativa i jurisprudència, entre elles la Declaració Universal dels Drets Humans que en el seu art 26é.3 estableix que “ els pares tindran dret preferent a triar el tipus d’educació que haurà de donar-se als seus fills” han generat una gran alarma social puix que qüestionen que els pares puguen triar l’educació dels seus fills alguna cosa que es materialitza quan les famílies trien un centre educatiu i no un altre.

Ignora també la ministra que el Art 27é.3 de la Constitució Espanyola estableix amb claredat que “Els poders públics garanteixen el dret que assisteix als pares perquè els seus fills reben la formació religiosa i moral que estiga d’acord amb les seues pròpies conviccions”.

Les lleis educatives aprovades pel propi PSOE com la LODE (1985) o la LOE (2006) reconeixen el dret dels pares a triar centre. Per si aquesta contradicció no fóra suficient, tant la LODE com la LOE estan en vigor i és aquesta última la que la mateixa ministra Celaá pretén mantindre (amb alguns canvis) amb la seua nova llei, la LOMLOE, més coneguda com a «Llei Celaá» i amb la qual es pretén derogar la LOMCE o «Llei Wert».

És incomprensible el gir polític de la ministra socialista i des del Partit Popular creiem que aquesta nova línia de reduir aquests drets dels pares ve motivada per voler agradar a partits com Unides Podem que defensen una educació única i que necessiten en aquests moments per a poder aconseguir un govern de coalició en el govern d’Espanya.

Per tot això el Partit Popular ha presentat una moció perquè, entre altres coses:

Es respecte i defense la Constitució Espanyola i la jurisprudència emanada del Tribunal constitucional en relació al Art 27é, que situen en el mateix pla d’igualtat el dret a l’educació i la llibertat d’ensenyament.

Es garantisca que els pares, com a primers responsables de l’educació dels seus fills, trien el tipus d’educació i el centre educatiu on escolaritzar als seus fills. El Govern aquestá disposat al fet que es puga disminuir el nombre de centres concertats i en la nova redacció de l’article 109.2, les administracions no haurien de tindre en compte “la demanda social” a l’hora de planificar l’oferta educativa.

Es respecte i es complisca el Art 27º3 de la Constitució que obliga els poders públics a garantir el dret que assisteix als pares perquè els seus fills reben la formació religiosa i moral que estiga d’acord amb les seues pròpies conviccions.