Durant el mes de Març el Partit Popular de la Ribera Alta ha completat la primera fase dels congressos locals convocats a la comarca i en concret aquest cap de setmana s’han celebrat els dos últims congressos convocats a Cotes i Càrcer. Un total de deu municipis han elegit als seus presidents locals l’objectiu dels quals és continuar enfortint el projecte popular a la Ribera i consolidar les estructures locals.

D’entre els municipis cridats a afermar la seua estructura popular local, poblacions com Carcaixent, Sumacàrcer i Tous han optat per perseverar el treball iniciat pels seus presidents locals, mentre que poblacions com Alzira, Càrcer, Carlet, Catadau, Cotes, Guadassuar i Llombai han optat per un relleu en la presidència del Partit Popular local, agraint el treball realitzat pel president sortint i promovent un nou impuls amb el seu relleu, una successió en el càrrec de forma ordenada i amb una absència total d’incidències, la qual cosa demostra l’alt grau de responsabilitat dels populars de la Ribera.

La situació de pandèmia i la taxa de contagis per coronavirus en el nostre territori han anat retardant les cites locals, celebrades totes durant aquest mes de Març sense incidències i d’una forma responsable guardant les estrictes mesures sanitàries.

Durant el procés congressual la tònica dominant ha sigut l’alta participació dels afiliats i la implicació dels presidents locals, tant sortints com els electes. La celebració d’aquests conclaves locals és un procés de gran importància per al partit ja que reforça el fiançament de l’estructura de partit i enrobusteix l’alternativa de govern en el nostre territori, la fi del qual és consolidar els equips locals i arribar enfortits als pròxims comicis electorals, recuperant la gestió d’un partit que ha demostrat tindre experiència i que sap governar.

Estem preparats per a iniciar una segona ronda congressual quan el Comité Executiu Provincial el determine i consolidar així l’estructura de partit, enfortint el projecte de govern popular en tots els municipis de la Ribera Alta.

Antonio F. Saá Carrasco

Coordinador Comarcal PP Ribera Alta