El Partit Popular denúncia la situació desesperada en què l’equip de govern d’Alzira manté a les persones amb diversitat funcional intel·lectual i psíquica de la nostra ciutat

Després de diverses reunions amb diferents entitats que treballen pel benestar de les persones amb diversitat funcional intel·lectual i psíquica alzireñas, el Partit Popular ha pogut comprovar que s’estan patint greus retards en les resolucions i abonaments econòmics de fins a 10 i 12 mesos en les subvencions dels programes de Promoció de l’Autonomia Personal.

Aquests retards en els pagaments de les subvencions carreguen l’economia familiar d’aquestes famílies perquè, es veuen obligades a abonar quantitats mensuals de 420€ com a mínim, perquè els seus fills i filles puguen seguir amb les teràpies. Aquesta situació està provocant que algunes famílies hagen de renunciar a aquests tractaments que aporten una estimulació necessària per als processos cognitius i socials d’integració dels seus fills i filles, en ser incapaces de continuar amb els pagaments davant la deixadesa i el desinterés de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

Al mateix temps, la falta de places de centres de dia a la nostra ciutat afecta directament a les persones amb diversitat funcional intel·lectual i psíquica des de 0 anys amb la necessitat de teràpia d’atenció precoç, fins a les persones adultes que s’han vist obligades a reduir els seus dies de teràpia a la meitat.

Tota aquesta situació d’angoixa i malestar de la ciutadania alzireña, transcorre davant la passivitat en inactivitat de l’equip de govern capitanejat per Diego Gómez, que davant les demandes efectuades pel Partit Popular en diferents plens, d’augment de places de centre de dia, dignificar les instal·lacions dels centres ja existents o un pla de treball específic per a persones amb diversitat funcional intel·lectual i psíquica, respon amb banalitats, nimietats i mitjanes veritats frívoles que no ofereixen cap solució als problemes urgents d’aquestes famílies.

Des del Partit Popular d’Alzira exigim a l’equip de govern que posen tots els mecanismes necessaris en marxa perquè aquestes famílies puguen rebre ja els diners deguts per Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives perquè les persones amb diversitat funcional intel·lectual i psíquica de la nostra ciutat puguen seguir amb les seues teràpies d’Autonomia personal.