El Partit Popular ha presentat una esmena al ministeri de transports, mobilitat i Agenda urbana, dins de la Direcció General de Carreteres, sobre el nou accés a l’AP7 en el terme municipal d’Alzira

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El Grup Parlamentari Popular, ha presentat una esmena als pressupostos perquè es dote de partida pressupostària la infraestructura de connexió a l’AP7 des del terme municipal d’Alzira.



És una reivindicació que des de l’Associació empresarial, sempre se’ns ha fet arribar i creiem que és necessària per a una bona connexió tant comercial com de comunicació, per a la nostra ciutat.



En els Pressupost Generals de l’Estat de 2018, es va obrir una partida de 100.000€ per a iniciar aquest projecte però, al no incloure’s més finançament en el projecte de pressupostos de 2020, aquesta iniciativa ja no va avançar.



En els pressupostos Generals de 2021, aquesta inversió no apareixia, va ser exclosa d’una plomada i el Grup Popular, va presentar una esmena per a incloure una partida de 6 milions d’Euros i asi poder executar el tram de connexió.

Una vegada més, el Grup Parlamentari Popular, ha tornat a sol·licitar mitjançant una esmena que s’incloga aquesta connexió a l’AP7 i a més que es realitze el projecte, en quatre anys no han sigut capaços de realitzar un projecte necessari i a més demandat pels empresaris de la nostra ciutat.