El Partit Popular lamenta que per segon any seguit no es convoquen les ajudes ‘Alzira et beca’ per a joves

PSOE i Compromís van eliminar l’any 2019 el programa de formació “La Dipu et Beca”



Fins a l’any 2019, tots els joves valencians majors de 18 anys, que estigueren estudiant algun grau o un cicle superior de formació professional, i residiren en algun municipi de la província de València, podien resultar beneficiaris d’una beca de 500 € al mes durant els mesos de juliol i agost, realitzant pràctiques en una entitat local.



El programa formatiu que oferia aquesta possibilitat, posat en marxa per la Diputació de València durant el mandat del PP i denominat “La Dipu et Beca”, era una oportunitat per a tindre una experiència professional que més tard els joves valencians podien fer valdre.



Aquest programa de beques formatives remunerades durant juliol i agost, en el 2019 últim any que es va realitzar, va donar l’oportunitat a 35 joves alzireños, estudiants de la nostra ciutat.



Els partits PSOE i Compromís van decidir eliminar com a tal aquest programa de formació per a joves, deixant a criteri de cada Ajuntament en què invertir els diners del Fons de Cooperació Municipal de la Diputació de València. La liquidació del programa provincial “La Dipu Et Beca” és un rebuig dels partits PSOE i Compromís feia la política d’impuls a la joventut i la seua formació”.



En el cas de la Ribera, són diversos els consistoris que han decidit prolongar a nivell local aquest programa de beques, per a continuar ajudant a la joventut, a la seua formació laboral, a conéixer el món laboral i adquirir més competències professionals, però a Alzira això no ha sigut així, a pesar que compta amb més de 480.000 € disponibles en el Fons de Cooperació.



Cal recordar que l’equip de govern d’Alzira tan sols manté el pla d’ocupació per a joves qualificats. Pla que convoca a la baixa, reduint dels 15 contractes de l’any 2019 als 10 contractes en pràctiques a joves titulats d’aquest any 2021. També cal tindre en compte que l’any 2019, últim any que es va convocar el programa “La Dipu et Beca” va becar a 35 estudiants de la nostra ciutat i en els anys 2020 i 2021 han suprimit aquest programa i han preferit invertir aquests diners en altres causes oblidant a la Joventut d’Alzira.



Des del Partit Popular lamentem el poc interés de l’equip de govern d’Alzira, a pal·liar la situació d’atur juvenil i la de facilitar l’accés a l’ús dels joves.