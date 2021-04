El Partit Popular presenta un rescat fiscal que ajudarà als comerciants, hostalers i autònoms de Burjassot

Connect on Linked in

La pandèmia que estem vivint en l’actualitat està causant estralls en el comerç local, l’hostaleria i els autònoms del nostre municipi que lluiten contra vent i marea per a continuar mantenint a flotació la seua manera de guanyar-se la vida, això ha motivat al portaveu del Partit Popular, Marcos Campos, a presentar una moció sol·licitant un rescat fiscal als sectors econòmics de Burjassot.

Campos, considera que “amb els mecanismes econòmics dels quals disposa l’Ajuntament hem de posar en marxa beneficis fiscals a tots els sectors que fomenten l’activitat econòmica i el manteniment de l’ocupació i això a fi de mitigar els efectes negatius de la crisi en els sectors econòmics de la ciutat especialment perjudicats pel COVID”.

“Sectors sencers com el transport de viatgers, el turisme, l’hostaleria, el comerç minorista, l’educació, l’esport o la cultura, entre altres, han vist com la seua activitat s’ha afonat de colp. La factura d’aquesta crisi serà elevada per a l’activitat i l’ocupació, amb forta pujada de l’atur i la proliferació de manera continuada d’expedients de regulació d’ocupació en nombrosos sectors. Amb aquesta cadena de pèrdues, és necessari que la pressió fiscal s’alce per un temps en proporció al sacrifici que com a societat hem assumit” conclou Campos.

El PP proposa la bonificació del 50% de l’Impost de Béns immobles en aquells immobles dedicats a activitats econòmiques que han vist minvada la seua activitat empresarial i que els taxistes de Burjassot reben el 50% de la quantitat corresponent a l’impost de circulació que paguen a la ciutat.

En definitiva, Campos considera que “hem d’anar més enllà de les ajudes que tenim en l’actualitat i implementar aquesta baixada d’impostos que alleuge als nostres comerciants, hostalers i autònoms i al mateix temps també estimular la creació de nous negocis a Burjassot”.