El Partit Popular sol·licita que es done participació a l’associació d’obra de paleta d’Alzira per part del govern local

Fa uns dies, membres del Partit Popular vam mantindre una reunió amb l’Associació d’Edificació, Obra de paleta i Activitats Connexes d’Alzira i de la Ribera Alta per a interessar-nos per les seues demandes.

La conclusió de les seues reivindicacions és que encara que existeix relació amb l’Ajuntament, no fructifica amb actuacions i obres realitzades per empreses d’Alzira que beneficiarien en aquests moments de crisis als treballadors de la construcció de la localitat. Tot es queda en… boniques paraules, ho estudiarem, ja us direm alguna cosa, ho tindrem en compte…. I van passant els dies, setmanes, mesos i anys.

Des de l’Associació demanden que es realitzen obres a la ciutat donant a les empreses alzirenyes l’opció a participar en les que no és necessària la publicitat per motiu de la urgència o de l’import.

En aquests moments que estan sent especialment difícils per a tots, no s’està donant aquesta circumstància. Des del Partit Popular i des de l’Associació creiem que s’havia de distribuir les actuacions a realitzar a Alzira i donar participació a les nostres empreses de construcció i serveis, donant l’oportunitat de treball a tots ells, ja que són aquestes les que paguen els respectius impostos a la nostra ciutat.

En la mateixa línia, sol·licitem a l’equip de govern que es reunisca amb aquest sector i atenga les seues demandes.

