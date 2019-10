El Partit Popular torna a alertar de la deixadesa i brutícia de la nostra ciutat

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Si alertàvem de la zona de Tulell, ara és la montañeta i Santa María de Bonaire les que estan brutes i descurades

Si fa uns dies féiem pública la nostra denúncia sobre l’estat d’abandó i brutícia de llocs de la nostra ciutat com era la zona de Tulell, ara veiem que continua sent patente la deixadesa en aquest cas en els voltants de Santa María de Bonaire i accessos a la montañeta de San Salvador.

Des de la nostra posició en el consistori, continuarem denunciant tot allò que estiga malament per a Alzira i els ciutadans, demanant a cada responsable polític que complisca amb la tasca que té encomanada.



Des de l’equip de govern actual, sembla ser que ja no és prioritat mantindre una ciutat neta i cuidada sinó més aviat tot el contrari, això ens fa pensar si algun dels partits que formen l’equip de govern, ha vist que no trau rèdit polític del seu treball i qui ho aprofita és l’altre partit del govern pel que prefereix no esforçar-se en la seua tasca de govern.