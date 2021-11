El Partit Populard’Alzira comença una ronda de visites a diferents Associacions de veïns

Connect on Linked in

Sempre hem demostrat que ens interessa estar en contacte amb els diferents sectors de la Ciutat, no sols en època electoral perquè en aquest cas, no coneixeríem les vertaderes reivindicacions que demanden

Des del Partit Popular, fa unes setmanes iniciem una ronda de visites amb diferents entitats de la nostra ciutat per a conéixer els problemes reals que té cadascuna de les diferents associacions, bé siguen benèfiques, culturals, esportives, veïns, empresarials etc



Ara és moment de concretar totes aquestes propostes per a poder incloure les peticions en els pressupostos municipals del 2022 que esperem conéixer en breu, fa uns dies, els veïns de la zona Sants Patrons, els Bases, Sant Judes, ens comentaven algunes dels suggeriments, la més coneguda el problema d’inundacions de la zona així com la brutícia del Barranc de la Casella. També ens reunim amb l’Associació Empresarial i ens van traslladar les propostes que tenen per a activar l’economia i el comerç local, necessitats que han de contemplar-se per a avançar i crear progrés en una ciutat que està morint comercialment.



Els populars continuem amb aquestes visites i aquesta setmana recollirem els suggeriments d’altres associacions de veïns, creiem que és una manera de conéixer la realitat de cada zona de la nostra ciutat i poder treballar propostes concretes i necessàries que demanden els ciutadans.