El partit que va enfrontar a la Unió Esportiva Alzira i el Club Esportiu Eldense va empatar a 0

Malgrat les baixes l’equip del Vinalopó, va ser el millor del primer acte. Ja en el minut 7 va tindre una doble rematada que Ferri va buidar a córner.

Tres després seria Khalok el que va rematar un altre centre al segon pal que va traure el porter d’Alberic. No seria fins al minut 26 quan va arribar la primera i única ocasió riberenca amb una volea de Nemesio a les mans de Fluixà. A huit per al descans, Abraham Gomis va tindre l’última ocasió amb una jugada per damunt del travesser.



En el descans, Santi Rico va substituir a Khalok per Kevin Sánchez. La UD Alzira va controlar la trobada durant 25 minuts generant perill al voltant de l’àrea. En l’últim quart d’hora, l’Eldense es va acostar a l’àrea i Hamza va rematar alt.



La jugada més polèmica es va produir en el segon minut de l’afegit. L’Eldense va marcar per mitjà de Hamza però l’assistent Toledo Romero va assenyalar fora de joc del davanter marroquí. Pau Quesada va traure als centrals Bono i Dani Martínez, però no van poder avançar davant les mans de Fluixà.



L’Alzira perd el segon i empata amb l’Intercity, a vint punts.

L’Eldense perd dues places i se situa 13é, ara a tres punts del descens.