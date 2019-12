El Partit Socialista de Paiporta condemna els actes vandàlics patits recentment als centres educatius de Paiporta

Connect on Linked in

El Grup Municipal ha presentat una moció en l’últim ple del mes de novembre que ha estat recolzada per unanimitat per la resta de partits que formen la corporació municipal

El Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Paiporta ha presentat una moció al darrer ple municipal, el dia 28 de novembre, per a condemnar els actes vandàlics que alguns centres educatius de la nostra localitat, així com el xalet de Català, seu de la regidoria d’Educació, han patit recentment.

El Ple municipal de Paiporta ha aprovat per unanimitat la moció socialista, que ha comptat amb el suport de Compromís, PP i Ciudadanos.

Fa unes setmanes l’IES Andreu Alfaro apareixia amb una sèrie de pintades amb simbologia nazi. Així mateix, la directora del centre també ha sigut víctima de greus insults. “És un atac a la convivència, al sistema democràtic d’aquest país, un atac a tota la comunitat educativa i a tota la societat en el seu conjunt”, ha afirmat la portaveu socialista a la corporació municipal, Maribel Albalat.

Albalat va manifestar així mateix el seu agraïment a la resta de partits per l’adhesió col·lectiva i les seues aportacions a la moció, al mateix temps que s’ha referit als missatges de Vox, “xenòfobs i racistes” que atempten contra els drets i llibertats fonamentals. “No hem d’oblidar que l’extrema dreta ha obtingut els seus millors resultats a les darreres Eleccions Generals, també ací a Paiporta. 7 de cada 10 vots obtinguts han estat de perfils d’home jove d’entre 25 i 35, la qual cosa resulta molt preocupant. L’extrema dreta està inoculant idees xenòfobes i racistes entre la població més jove i per desgràcia estan calant, per això no podem consentir aquest tipus d’actes que fomenten la divisió i l’odi”, ha matisat la portaveu socialista.

Des de les diferents àrees que gestionen els regidors socialistes estan treballant per a incorporar valors com la tolerància, el respecte i la convivència en les diverses activitats, propostes i accions que organitzen. És el cas, per exemple, de Cultura, on a través del cicle de Memòria Històrica que s’organitza cada any es recupera el record de les víctimes del franquisme i es recorda actes del passat que no s’han de tornar a repetir, doncs “qui oblida la seua història està condemnat a repetir-la”, ha afirmat Albalat.

En educació, la regidoria col·laborarà amb el mateix institut Andreu Alfaro per a realitzar una sèrie de tallers i activitats que treballaran sobre la democràcia.

Des del Partit Socialista manifestem tot el nostre suport a la directora del centre, així com a tot l’equip directiu u la comunitat educativa davant els atacs i insults patits.