El passaport Covid a debat entre les Comunitats

El certificat Covid serà el document que en les pròximes setmanes inclòs mesos marcara la nostra vida, per a viatjar, per disfrutar de l’oci inclòs de l’hostaleria

Ja existeixen comunitats que han demanat l’obligatorietat d’este document, França ha estat un dels primers països a formalitzar la seua utilització i el govern espanyol portara a debat en els pròxims dies la situació de quan i com necessitarem este document

El servei permet descarregar-se el passaport covid en el cas dels qui ja han rebut la vacuna contra el coronavirus però també està disponible per als qui s’han realitzat una prova diagnòstica com PCR o test d’antígens i per als qui han superat la malaltia i gaudeixen d’una immunitat natural durant 6 mesos

Els certificats s’emetran de manera gratuïta en versió electrònica o en paper, sota petició del ciutadà amb la seua targeta *SIP. Podrà sol·licitar-ho a partir del portal de coronavirus, l’App GVA+ Salut o el portal del pacient

En la Comunitat Valenciana Ximo Puig ha confirmat que estudiarà el passaport covid quan la vacuna arribe a tota la població valenciana