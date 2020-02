El passat 19 de febrer, va tindre lloc la tradicional Cercavila de Carnestoltes del col·legi públic Alborxí d’Alzira

Connect on Linked in

Una cavalcada multicolor que omplí de gom a gom els barris de l’Alborxí amb Leonardo Da Vinci com a protagonista central. Tot un homenatge a este gran personatge del Renaixement que fou pintor, anatomista, arquitecte, paleontòleg, artista, botànic, científic, escriptor, escultor, filòsof, enginyer, inventor, músic, poeta i urbanista. I prova d’això van estar la gran imaginació de les disfresses que exhibiren no sols les xiquetes i xiquets, sinó també els pares, mares, i familiars que els acompanyaven.

La cercavila, que va estar acompanyada per una magnífica xaranga i per la colla de dolçainers i dolçaineres “Les raboses” d’Alzira, transcorregué per l’ Avinguda Luis Súñer (centre) fins el final, C/ Bandera Valenciana, C/ Pere Morell, C/ Polinyà i Av. Luis Súñer fins arribar al col·legi.

En acabar, hi va haver un berenar a càrrec de l’AMPA.