El Paterna CF perd davant l’Elx B

Un paterna CF superior al rival, perd per la mínima davant l’Elx “B”.

En aquest partit i amb un Gerardo Salvador fregant el ple en les graderies, s’aveïnava un xoque d’alt voltatge sobre el camp.

El Paterna CF s’alternava en el domini de la possessió de la pilota davant un Elx CF, que ha tingut un inici de competició espectacular i que de ben segur, ocuparà les posicions de dalt al llarg de l’any.

El Paterna CF, va disposar d’importants arribades i només els va faltar punt de fortuna de cara als tres pals, que haguera obert el marcat i haguera fet justícia als mèrits dels uns i els altres.

Just abans del descans i en una jugada totalment aïllada, l’Elx CF B s’avançava en el marcador, obtenint massa premi per a l’oferit fins al moment.

Ja en la segona meitat, i malgrat anar per darrere en el marcador, el Paterna *CF va eixir amb l’habitual intensitat que caracteritza a aquest equip, amb l’objectiu d’empatar i ficar-se en el partit.

Després dels primers envits locals, l’Elx CF només encertava a eixir en algun escàs contraatac fins que de nou una jugada aïllada, amb un fora de joc clamorós, acabava amb una falta a la vora de l’àrea i l’expulsió del central Nico.

Lluny d’acovardir a l’equip local, la inferioritat numèrica va estimular al Paterna CF que encoratjat per la graderia, es va bolcar a la recerca de l’empat combinant bon futbol amb molt de cor. La va tindre l’equip local en l’última ocasió del partit a l’eixida d’un córner i amb el portera Robert pujant a l’àrea rival, on un cabotada precís va poder haver canviat totalment el resultat, de no haver-la tret amb la mà el defensor visitant.

Bones sensacions de l’equip davant un gran rival i des de ja, a treballar en la següent jornada on visitaran al Intercity CF, a Sant Joan d’Alacant, aquest diumenge a les 11:30h.