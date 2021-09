El pati del CEIP Almassaf d’Almussafes estrena jocs pintats en el sòl

L’alumnat de l’etapa d’Infantil del centre tindrà a partir del pròxim dilluns espais per a divertir-se mentre aprenen



Entre els dissenys plasmats destaquen una àrea amb el pla d’una casa i una zona per a conéixer qüestions relacionades amb els planetes

A partir de la pròxima setmana l’alumnat d’Infantil del CEIP Almassaf podrà gaudir dels jocs que aquests dies s’estan pintant en el sòl del pati del centre educatiu. La intervenció, impulsada i finançada per l’Ajuntament de la localitat, consisteix en el disseny de diferents espais perquè els xiquets i xiquetes continuen aprenent durant els moments de descans, una tendència a l’alça en l’àmbit educatiu que els experts denominen ‘pati actiu’. El pla d’una casa i un apartat dedicat als planetes són algunes de les seccions incloses. “La formació i l’aprenentatge no estan renyits amb la diversió i l’entreteniment, per això pensem que en el temps dedicat a l’esbarjo és bona idea que l’alumnat, al seu aire, continue descobrint aspectes de la vida i de l’entorn que els seran molt útils en el futur”, afirma el regidor d’Educació, Pau Bosch.



L’Ajuntament d’Almussafes està duent a terme aquests dies una actuació en el CEIP Almassaf consistent en la col·locació de diferents dissenys en el sòl del pati destinat a l’etapa d’Infantil perquè l’alumnat dispose de propostes per a divertir-se mentre es forma en el temps de descans.



Aquesta iniciativa, desenvolupada per la brigada municipal a proposta del professorat, inclou diferents jocs lúdics i recreatius i està en la línia del que els professionals de l’educació denominen ‘pati actiu’, que consisteix a plantejar un aprenentatge basat en l’observació. Aquests jocs, que en aquest cas estan pintats en el sòl i permeten a les persones usuàries participar de manera lliure, transmeten cultura, valors i maneres de viure.



En aquest sentit, en l’acció s’han incorporat el pla d’una casa, un circuit de carreteres en miniatura, una zona sobre l’espai exterior i una altra que té a un drac com a protagonista, així com diferents samboris i jocs per a aprendre els colors.



“La formació i l’aprenentatge no estan renyits amb la diversió i l’entreteniment, per això pensem que en el temps dedicat a l’esbarjo és bona idea que l’alumnat, al seu aire, continue descobrint aspectes de la vida i de l’entorn que els seran molt útils en el futur. Així ho entenem des de l’executiu municipal i així ho entén també el professorat del Almassaf, d’aquí ve que hàgem acordat aquesta actuació, finançada íntegrament amb càrrec a fons propis del Consistori”, explica el regidor d’Educació, Pau Bosch.



Els treballs, que es troben en aquests moments en la seua recta final, estaran conclosos el pròxim dilluns 13 de setembre, per la qual cosa serà a partir de la setmana que ve quan es posen a la disposició dels i les escolars de la citada etapa del col·legi.



L’Ajuntament ha aprofitat les vacances d’estiu per a abordar diverses tasques de manteniment de pintura en els CEIP Almassaf i Pontet, com l’adequació de tanques, mobiliari exterior o senyalització horitzontal, “una labor imprescindible perquè la comunitat educativa comence el curs amb les millors instal·lacions possibles”, afig l’edil.